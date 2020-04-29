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توك شو

هانى الناظر: الإصابة بالمرض مش عيب وليست وصمة عار.. فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:36 م
هانى الناظر
هانى الناظر
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ريهام فيكتور
قال الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، إن "الإصابة بفيروس كورونا المستجد مش عيب ومش وصمة عار"، مؤكدا أنه في حال ارتفاع درجة حرارة الجسم أو الشعور بتكسير فى البدن أو أى نوع من أعراض فيروس كورونا لابد من الاتصال بـالخط الساخن 105.

وأضاف "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية خلود زهران، أن أغلب من انتقلوا إلى مستشفى الحميات مصابون بفيروس كورونا وتوفوا كان السبب أن حالاتهم متأخرة ومتدهورة.

وأشار رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، إلى أن عجلة العمل بدأت فى التحرك من جديد ولا بد من ارتداء الكمامة أثناء التنقل بالمواصلات العامة أو الجلوس وسط مجموعة.

وأوضح رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، أنه يمكن حدوث مضاعفات للمصاب بـ فيروس كورونا وهو ما قد يتسبب فى الوفاة فورًا، ولكن عند توجه المريض للمستشفى فإنه يمكن التعامل معه فى الحجر وأن يتعافى من المرض.

وأشار إلى أهمية الإبقاء على التفاؤل، قائلا: "بإيدك أن تتحكم فى انتشار المرض، حافظ على نفسك وإن كنا غلطنا واتجمعنا فى عزايم رمضان نرجع عن العادات دى فى الوقت الحالى حتى لو كنا عيلة واحدة لأن فرد واحد ممكن يصيب الكل".
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