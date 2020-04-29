شاهد.. هل يمكن استخدام المعقمات داخل الجسم لقتل فيروس كورونا؟

قال الدكتور حسن البلعاوي، أستاذ ومستشار علاج الأمراض المعدية، إن الدواء المطلوب لمكافحة فيروس كورونا هو في الأساس مكون يحتوي علي مقاوم للفيروسات، والتي تمنع الفيروس من الالتصاق بمستقبلات خلايا جسم الإنسان .





وأضاف الدكتور حسن البلعاوي عبر مداخلة هاتفية لفضائية سكاي نيوز العربية ، أنه لايمكن استخدام الكحول داخل جسم الإنسان، كعلاج مكافح لفيروس كورونا.





وأشار البلعاوي، إلي أن مثل تلك الكحوليات من الممكن أن تدمر خلايا الرئة، وباقي خلايا الجسم .





وأوضح أن أي مادة تستخدم داخل جسم الإسان، يجب أن تكون لها طريقة عمل معينة بحيث تكون ملائمة في التعامل مع خلايا جسم الإنسان.





وتابع : المواد الكحولية والكلور مواد سامة لا يمكن استخدامهم ، لابتكار أدوية تدخل إلي خلايا جسم الأنسان، لعلاج فيروس كورونا.



