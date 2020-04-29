هانى الناظر: لا بد من ارتداء الكمامة في المواصلات العامة.. فيديو

قال الدكتور هانى الناظر ، رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، إن حالات الإصابة ب فيروس كورونا بدأت فى الزيادة بمصر والسبب أن آخر 10 أيام أصبحت الناس تتناسى ألف باء الوقاية.





وأضاف " الناظر " من خلال حواره ببرنامج " هذا الصباح " المذاع على فضائية " اكسترا نيوز "، مع الإعلامية " خلود زهران " ، أن الإجراءات الوقائية لا بد منها وعدم الإهمال فيها.





وأشار رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، إلى أنه من الضرورى منع التجمعات أو الجلوس فى أماكن مزدحمة، قائلا: "الناس بدأت تزهق بس دى صحتك متتهاونش فيها".





وتابع رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، أن عجلة العمل بدأت فى التحرك من جديد فلا بد من ارتداء الكمامة أثناء التنقل بالمواصلات العامة أو الجلوس وسط مجموعة.



