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6 أخطاء احذر فعلها عند ارتداء الكمامة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:30 ص
اخطاء تجنبها عند
اخطاء تجنبها عند استخدام الكمامة
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رشا عوني
في ظل تفشي فيروس كورونا، وتزايد عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي بشكل يومي سواء في مصر أو على مستوى العالم، أصبح ارتداء الكمامة أمر واجب لكل من يضطر للخروج يوميًا كي تحميه من انتقال عدوى كورونا خلال التواجد بالخارج . 

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قدم موقع healthline مجموعة من النصائح عند ارتداء الكمامة، كما أن هناك بعض الأخطاء التي يفعلها البعض عند ارتداء الكمامة قد تسبب ضررًا أكبر وهي : 

1- لا تلمس الكمامة بيديك بعد ارتدائها
2- لا تثبت الكمامة على أذن واحدة بل ارتديها بشكل صحيح بحيث تكون ثابتة على الأنف والفم
3- لا تعلق الكمامة حول رقبتك ثم تعيد ارتدائها
4- لا تقم باستخدام الكمامة مرة اخرى بعد خلعها
5- قبل ارتداء الكمامة يجب غسل يديك جيدا بالماء والصابون أو بالمعقم حتى لا ينتقل لها أي ميكروب
6- عند التخلص من الكمامة، يجب تقطيعها إلى قطع صغيرة ثم إلقائها.
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