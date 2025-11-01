مصدر بالزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع الجزائري نور الدين بن زكري

نفى مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك صحة الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول دخول النادي في مفاوضات مع المدرب الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني السابق لفريق الخلود السعودي، لتولي القيادة الفنية للفريق في المرحلة المقبلة خلفًا للبلجيكي يانيك فيريرا.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة أن بن زكري خارج الحسابات تمامًا، مشددًا على أن النادي لم يدخل في أي مفاوضات رسمية مع أي مدرب حتى الآن، نظرًا لضيق الوقت قبل خوض مباراة كأس السوبر المصري.

وأضاف المصدر:حتى هذه اللحظة، لم نبدأ مفاوضات رسمية مع أي مدرب، وكل ما يثار عن أسماء معينة مجرد اجتهادات إعلامية، من الممكن أن يكون أحد الوكلاء قد تواصل مع المدرب الجزائري، لكن رسميًا هو خارج دائرة الترشيحات.

وأوضح المصدر أن ملف المدير الفني الجديد سيتم حسمه بهدوء عقب الانتهاء من مباراة السوبر، مؤكدًا أن الأولوية حاليًا تتركز على استقرار الفريق فنياً استعدادًا للاستحقاقات القادمة.