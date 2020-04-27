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بعد تسمم الآلاف في إيران .. 17 كارثة صحية يسببها شرب الكحول الإيثيلي

الإثنين 27/أبريل/2020 - 06:00 م
صدى البلد
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رشا عوني
في واقعة غريبة اليوم، أعلنت وزارة الصحة في إيران 5 ألاف حالة تسمم ووفاة 500 اخرون بعد أن تناولوا كحول الميثانول ظنًا منهم أنه قد يقتل فيروس كورونا بداخل الجسم . 

مخاطر شرب الكحول عديدة تصل للوفاة ، وبشكل عام فالكحول في الأساس غير مصنوع للشرب، بل له استخدامات اخرى مختلفة، فهو مادة تطهي وتعقيم أولًا، أما نسبة الكحول التي تضاف إلى بعض المشروبات الأخرى فهي أيضًا لها مخاطر صحية . 

كشف موقع healthline  عن مخاطر تناول كحول الإيثلي - الإيثانول، ومنها : 

1- التسمم الفوري
2- بطء عمل الوظائف الحيوية بالجسم
3- فقدان الوعي
4- التقئ المستمر
5- يبطئ عمل الخلايا العصبية بالمخ
6- يدمر الكبد 
7- بطء عمل الجهاز التنفسي وبدء الشعور بضيق التنفس
8- صعوبة وصول الأكسجين للدماغ
9- الدخول في غيبوبة
10- عدم انتظام ضربات القلب
11- ارتفاع ضغط الدم
12- يسبب السكتة الدماغية
13- يسبب تليف الكبد
14- التهاب البنكرياس
15- يسبب أنواع مختلفة من السرطان مثل المعدة و الفم 
16- يدمر جهاز المناعة 
17- يبطnء قدرة السم على التخلص من العدوى والفيروسات . 
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