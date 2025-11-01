قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتصار السيسي : المتحف الكبير شاهد على أن مصر حضارة تبني مستقبل
السيدة انتصار السيسي ترحب بضيوف مصر: المتحف المصري الكبير يجسّد "معنى الجمال في الإبداع والقوة في السلام"
يسرا في رسالة للعالم عن المتحف الكبير: تعالوا شوفوا مصر أرض الحضارة
مصرع 13 شخصا في انهيارات أرضية بكينيا
‎عزمي محيلبة لـ"صدى البلد": المتحف الكبير تأكيد لقدرة المصريين على تحقيق المستحيل
صحيفة هندية: 5 آلاف قطعة أثرية تكشف لأول مرة في المتحف المصري الكبير
شيخ الأزهر: الأديان لا تتصارع بل تتحاور وتلتقي على إرساء السلام بين البشر
صحة غزة: 350 ألف مصاب بأمراض مزمنة لا يجدون أدويتهم
صحيفة أذربيجانية: المتحف المصري الكبير تحفة مذهلة تضم أعظم كنوز الحضارة الفرعونية
قنوات وصحف عالمية: العالم يترقب الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير
قصة أغلى قناع في العالم.. موجود بالمتحف المصري الكبير
فرانس 24: المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه لعرض أعظم كنوز الحضارة الفرعونية
تجهيزات مكثفة وتركيب شاشات بالمدن ومراكز الشباب بأسوان لنقل افتتاح المتحف المصرى

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

ابتهاجاً واعتزازاً بالحدث العالمى لإفتتاح المتحف المصرى الكبير، رفعت الأجهزة التنفيذية بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان درجة الاستعداد القصوى وتنفيذ التجهيزات اللوجستية المكثفة من أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين العامة ، فضلاً عن الإطمئنان على جاهزية وتشغيل شاشات العرض الكبرى بالشوارع والميادين التى ستنقل فعاليات البث المباشر لمراسم الإفتتاح الرسمى للمتحف المصرى الكبير .

وتهدف هذه الخطوة لمشاركة أبناء المحافظة في لحظة تاريخية عالمية تبعث الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية المصرية ، وسوف يتم تقديم عروض فنية وتراثية وشبابية تواكباً مع هذا الحدث الدولى حيث تزينت الشوارع والميادين باللمسات الجمالية المبهرة.

وتم تركيب الشاشات لإتاحة الفرصة لمشاهدة هذا الحدث التاريخى بمختلف مدن المحافظة، وداخل مراكز الشباب والأندية الرياضية، ومنها فى مدينة أسوان (ميدان المحطة ، وميدان حديقة فريال ، وميدان نادى أسوان الرياضى، وميدان مسجد الطابية بجوار مركز شباب بدر ) .

وفى مدينة كوم أمبو سيتم وضع الشاشات ( ميدان المعبد ، وميدان الكورنيش ، وميدان النافورة بجوار جامع النصر بحى وسط المدينة ، فضلاً عن ميدان نادى الشعب بنهاية الكوبرى العلوى بحى شرق المدينة )  .

المتحف المصرى

وفى مدينة إدفو ( بميدان المعبد بسور سنترال إدفو ، وبجوار مركز شباب مدينة إدفو بالكورنيش ، وميدان النصب التذكارى بشرق الكوبرى ، وميدان الكوبرى بسور مبنى الأحياء بالوحدة المحلية ) ، وفى مدينة نصر النوبة ( بحديقة نصر الرئيسية بوسط المدينة ) .

وفى مدينة دراو ( بميدان المحطة بالمدخل الجنوبى للمدينة ) ، وفى مدينة أبو سمبل السياحية ( أمام صالة الدخول لمعبد رمسيس الثانى ) .

تجدر الإِشارة إلى أن هذه الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لإضفاء مظاهر البهجة و الإحتفال فى مختلف المحافظات بإفتتاح أكبر صرح حضارى وثقافى فى العالم يجمع بين أصالة الماضى وروعة الحاضر ويعيد إلى الإنسانية ذاكرة الحضارة المصرية ، ليمثل المتحف المصرى تحفة معمارية تروى قصة حضارة ستظل خالدة فى ذاكرة الوطن وهويته الثقافية والفنية والتراثية العريقة .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

