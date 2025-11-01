تجهيزات مكثفة وتركيب شاشات بالمدن ومراكز الشباب بأسوان لنقل افتتاح المتحف المصرى

ابتهاجاً واعتزازاً بالحدث العالمى لإفتتاح المتحف المصرى الكبير، رفعت الأجهزة التنفيذية بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان درجة الاستعداد القصوى وتنفيذ التجهيزات اللوجستية المكثفة من أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين العامة ، فضلاً عن الإطمئنان على جاهزية وتشغيل شاشات العرض الكبرى بالشوارع والميادين التى ستنقل فعاليات البث المباشر لمراسم الإفتتاح الرسمى للمتحف المصرى الكبير .

وتهدف هذه الخطوة لمشاركة أبناء المحافظة في لحظة تاريخية عالمية تبعث الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية المصرية ، وسوف يتم تقديم عروض فنية وتراثية وشبابية تواكباً مع هذا الحدث الدولى حيث تزينت الشوارع والميادين باللمسات الجمالية المبهرة.

وتم تركيب الشاشات لإتاحة الفرصة لمشاهدة هذا الحدث التاريخى بمختلف مدن المحافظة، وداخل مراكز الشباب والأندية الرياضية، ومنها فى مدينة أسوان (ميدان المحطة ، وميدان حديقة فريال ، وميدان نادى أسوان الرياضى، وميدان مسجد الطابية بجوار مركز شباب بدر ) .

وفى مدينة كوم أمبو سيتم وضع الشاشات ( ميدان المعبد ، وميدان الكورنيش ، وميدان النافورة بجوار جامع النصر بحى وسط المدينة ، فضلاً عن ميدان نادى الشعب بنهاية الكوبرى العلوى بحى شرق المدينة ) .

المتحف المصرى

وفى مدينة إدفو ( بميدان المعبد بسور سنترال إدفو ، وبجوار مركز شباب مدينة إدفو بالكورنيش ، وميدان النصب التذكارى بشرق الكوبرى ، وميدان الكوبرى بسور مبنى الأحياء بالوحدة المحلية ) ، وفى مدينة نصر النوبة ( بحديقة نصر الرئيسية بوسط المدينة ) .

وفى مدينة دراو ( بميدان المحطة بالمدخل الجنوبى للمدينة ) ، وفى مدينة أبو سمبل السياحية ( أمام صالة الدخول لمعبد رمسيس الثانى ) .

تجدر الإِشارة إلى أن هذه الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لإضفاء مظاهر البهجة و الإحتفال فى مختلف المحافظات بإفتتاح أكبر صرح حضارى وثقافى فى العالم يجمع بين أصالة الماضى وروعة الحاضر ويعيد إلى الإنسانية ذاكرة الحضارة المصرية ، ليمثل المتحف المصرى تحفة معمارية تروى قصة حضارة ستظل خالدة فى ذاكرة الوطن وهويته الثقافية والفنية والتراثية العريقة .