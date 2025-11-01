قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إصدار تراخيص أبراج المحمول في أسوان بالقانون

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بالإلتزام الكامل بالآلية التى تم وضعها لإصدار تراخيص أبراج المحمول ، وذلك تنفيذاً لما تم مناقشته وعرضه تفصيلياً أثناء إجتماع مجلس المحافظين الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

وكلف المحافظ بضرورة إتباع الخطوات القانونية المقررة عند تلقى طلبات الترخيص ، وذلك بدءاً من تقديم الطلب للوحدة المحلية المختصة ، والتأكد من أن العقار المقترح إقامة البرج عليه حاصل على ترخيص بناء رسمي أو يمتلك نموذج (8) الخاص بالتصالح ، مع الإلتزام التام بسداد رسوم الترخيص المقررة وفقاً لطبيعة الموقع سواء فى عواصم المحافظات أو المدن أو القرى .

أبراج المحمول

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال بأن الرسوم يتم تحصيلها عن كل برج أو جهاز تقوية على حدة بما يضمن التطبيق الدقيق للمنظومة .

ولفت المحافظ إلى أنه عقب إستيفاء الإجراءات يتم إرسال الملف إلى الهيئة الهندسية لإستصدار الترخيص النهائى بما يحقق الإنضباط والشفافية فى منح التراخيص وتنظيم عمل الشركات المختصة حيث أن هذه الخطوات والإجراءات تأتى فى إطار حرص الدولة على دعم البنية التحتية لشبكات الإتصالات بما يخدم المواطنين ، مع الحفاظ على سلامة المنشآت والمظهر الحضارى للمحافظة.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

