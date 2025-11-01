قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو أديب عن افتتاح المتحف الكبير: يحمل معاني إنسانية كثيرة
بعد افتتاح المتحف الكبير .. الجفري يستشهد بوصف ابن خلدون عن مصر
صدفة غيرت وجه التاريخ | حكاية الطفل المصري قائد العالم لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. من هو حسين عبدالرسول؟
أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد مشاركتها فى حفل افتتاح المتحف الكبير
الإصلاح والنهضة: المتحف المصري الكبير إنجاز يُثبت عظمة مصر في ظل توحد الرؤية والإرادة
برلماني: المتحف المصري الكبير إنجاز حضاري يعكس عظمة مصر الجديدة في عهد الرئيس السيسي
حسام وإبراهيم حسن: سعداء بمواصلة الإنجازات في عهد الرئيس السيسي بافتتاح المتحف الكبير
من باريس إلى نيودلهي .. افتتاح المتحف المصري الكبير حديث الصحافة العالمية
رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026
صحيفة عبرية: أزمة تجنيد الحريديم تعمق الانقسام الوجودي في إسرائيل
أحمد موسى: الرئيس السيسي يفتتح الآن قاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير
قيادي بالجبهة الوطنية: مشهد افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة حضارية ملهمة
أخبار العالم

أزمة جديدة بالمنظومة القضائية الإسرائيلية بعد إقصاء المستشارة من ملف المدعي العسكري

وزير العدل الإسرائيلي
وزير العدل الإسرائيلي
فرناس حفظي

يعتزم وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين سحب صلاحية المستشارة القضائية للحكومة في متابعة التحقيق المتعلق بـ المدعي العام العسكري، بدعوى وجود تضارب في المصالح.


ويأتي هذا القرار بناءً على مقترح قدّمه عضو الكنيست موشيه سعادة، حيث يستند إلى مبررات قانونية تشير إلى أن المستشارة القضائية لا يجوز لها التعامل مع القضية، لأنها قدّمت إلى المحكمة العليا ردًّا وُصف بأنه زائف بأثرٍ رجعي من المدعي العام العسكري.


ومن المتوقع، بطبيعة الحال، تقديم التماس مضاد إلى المحكمة العليا ضد هذا الإجراء، وأشار ليفين إلى أنه لم يُحسم بعد من سيتولى مهامها في هذه القضية.

وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، أن الخلاف حول قانون التجنيد تجاوز كونه صراعا سياسيا أو قانونيا، ليتحول إلى "معركة على هوية الدولة ووعيها الجمعي"، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يجد نفسه اليوم في قلب أزمة تهدد استقرار حكومته ومستقبل إسرائيل الداخلي.

وأوضحت الصحيفة أن عام 2025 يشهد تحولات جذرية في المجتمع الإسرائيلي، حيث يتعمق الانقسام بين ما تصفه بـ"إسرائيل الرسمية"، التي يلتزم أبناؤها بالخدمة العسكرية، و"إسرائيل الدينية" المتمثلة في التيار الحريدي المعفي من التجنيد، وهو انقسام بات، بحسب الصحيفة، وجوديا يهدد فكرة "الدولة الواحدة المشتركة".

وأضافت أن "مظاهرة المليون" التي نظمتها الأحزاب الحريدية رفضا لقانون التجنيد كشفت حجم الشرخ الداخلي، وجعلت نتنياهو في مواجهة "برميل بارود سياسي"، إذ إن أي خطوة يقدم عليها سواء تمرير القانون أو التراجع عنه ستشعل أزمة حادة.

وترى الصحيفة أن التيار العلماني ينظر إلى القانون كأداة ضرورية لإنهاء ما يصفه بامتيازات الحريديم وتهربهم من الخدمة، بينما يعتبره الحريديم اعتداءً على معتقداتهم الدينية ومسا بجوهر إيمانهم. وبين هذين المعسكرين، يحاول نتنياهو كما تقول معاريف السير على "حبل مشدود"، إلا أن "هذا الحبل لم يعد موجودًا أساسًا".

وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين المستشارة القضائية للحكومة المدعي العام العسكري عضو الكنيست موشيه سعادة

