قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث وطني يجسد قوتنا الحضارية
من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟
الأرصاد تحذير من ظاهرتين جويتين تضربان البلاد غدا
لبنى عبد العزيز لـ صدى البلد : افتتاح المتحف الكبير فخر لمصر
مكتب الإدعاء في باريس: توجيه اتهامات لشخصين آخرين في قضية سرقة المجوهرات من متحف اللوفر
صلاح يتقدم لـ ليفربول على أستون فيلا في الشوط الأول بالبريميرليج
المؤتمر: احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير نموذج للتنظيم والرسالة الحضارية المصرية
بحضور محافظ القليوبية.. عروسان في قليوب يحتفلان بافتتاح المتحف المصري الكبير
T-Mobile تجبر العملاء الجدد على استخدام تطبيق T-Life.. بداية عصر رقمي أم أزمة دعم؟
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نوقف الهجمات في لبنان .. ولن ننسحب من الحزام الأمني
نجل عبد الرحمن أبو زهرة: والدي لم يتوقف عن البكاء أثناء افتتاح المتحف الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإيسيسكو تستضيف حفل السفارة المصرية في الرباط بمناسبة افتتاح المتحف الكبير

افتتاح المتحف المصري الكبير
افتتاح المتحف المصري الكبير
أ ش أ

استضافت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في مقرها بالرباط، مساء اليوم السبت، حفل السفارة المصرية في المملكة المغربية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير في القاهرة.


وشهدت المناسبة في مقر الإيسيسكو، حضورا مرموقا لحشد من سفراء الدول المعتمدين لدى المملكة المغربية، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلين عن المنظمات الدولية، وكوادر منظمة الإيسيسكو، وأبناء الجالية المصرية في المغرب، إذ تابعوا جميعا وعبر البث المباشر، احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، وما تضمنته من استعراض لمقتنياته التي عُرض جزء كبير منها لأول مرة.
وعبر السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير مصر لدى المملكة المغربية، في كلمته قبيل بدء بث الحفل، عن خالص شكره وتقديره لمنظمة الإيسيسكو ومديرها العام الدكتور سالم بن محمد المالك، على استضافة المنظمة لحفل البث المباشر لافتتاح المتحف المصرى الكبير، مشيرا إلى أن دور الإيسيسكو المتقدم في مجال التراث يجعلها المكان الأنسب لهذا الحدث.


ووصف السفير عبد اللطيف المتحف بأنه جسر يربط بين الحضارات، وبين الماضي والحاضر والمستقبل، مشيرا إلى أنه أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، فضلا عما سيقدمه من أنشطة ثقافية ستعزز المعرفة باعتبارها أساسا للتقدم والسلام والتعاون الدولي.


ويعد المتحف المصري الكبير، الذي تم افتتاحه رسميا في حفل عالمي حضره عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات وممثلي المنظمات الدولية، من أبرز المشاريع الثقافية في القرن الحادي والعشرين، إذ يضم أكثر من مائة ألف قطعة أثرية تمتد من عصور ما قبل التاريخ حتى العصر اليوناني الروماني، من بينها الكنوز الكاملة للملك توت عنخ آمون، وتمثال رمسيس الثاني، والمراكب الشمسية، كما أن موقع المتحف يطل على أهرامات الجيزة في مشهد يجمع بين عراقة الماضي وروح الحاضر، ليكون منارة جديدة للحضارة المصرية على مستوى العالم.

الإيسيسكو السفارة المصرية في الرباط افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المتحف المصري

بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير

الطفل المصري حسين عبدالرسول

صدفة غيرت وجه التاريخ | حكاية الطفل المصري قائد العالم لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. من هو حسين عبدالرسول؟

المتهمين

4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير

المتحف الكبير

قبل المشاهدة على التليفزيون.. تفاصيل فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير

النادي الأهلي

6 نجوم.. غياب القوة الضاربة عن مواجهة الأهلي والمصري

المتحف المصري الكبير

تذكرة دخول المتحف الكبير.. ازاي تحجز تذكرتك بسهولة؟| صور

المتحف المصري الكبير

أبرز القنوات العالمية والمنصات التي تنقل حفل افتتاح المتحف الكبير

ترشيحاتنا

افتتاح المتحف المصري الكبير

ياسر إدريس يهنئ الرئيس السيسي بنجاح افتتاح المتحف الكبير: إنجاز يعبر عن عظمة مصر

مصر وألمانيا

نهائي كأس العالم .. ألمانيا تتعادل مع منتخب مصر لليد في الوقت القاتل

تواصل اختبارات المرحلة الثانية بمشروع تنمية المواهب "FIFA TDS" بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم

تواصل اختبارات المرحلة الثانية بمشروع تنمية المواهب الكروية

بالصور

بالفضي اللامع .. شاهد إطلالة شريهان في حفل المتحف المصري الكبير

شريهان
شريهان
شريهان

بعد ظهورها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. من هي السوبرانو شيرين أحمد طارق؟

شيرين أحمد طارق
شيرين أحمد طارق
شيرين أحمد طارق

مازن المتجول من كواليس الإعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير

مازن المتجول مع محمد سعدي
مازن المتجول مع محمد سعدي
مازن المتجول مع محمد سعدي

هدى المفتى تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير

هدى المفتى
هدى المفتى
هدى المفتى

فيديو

وفاء عامر

وفاء عامر: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة للعالم بأن مصر بلد الحضارة

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد