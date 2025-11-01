الإيسيسكو تستضيف حفل السفارة المصرية في الرباط بمناسبة افتتاح المتحف الكبير

استضافت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في مقرها بالرباط، مساء اليوم السبت، حفل السفارة المصرية في المملكة المغربية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير في القاهرة.



وشهدت المناسبة في مقر الإيسيسكو، حضورا مرموقا لحشد من سفراء الدول المعتمدين لدى المملكة المغربية، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلين عن المنظمات الدولية، وكوادر منظمة الإيسيسكو، وأبناء الجالية المصرية في المغرب، إذ تابعوا جميعا وعبر البث المباشر، احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، وما تضمنته من استعراض لمقتنياته التي عُرض جزء كبير منها لأول مرة.

وعبر السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير مصر لدى المملكة المغربية، في كلمته قبيل بدء بث الحفل، عن خالص شكره وتقديره لمنظمة الإيسيسكو ومديرها العام الدكتور سالم بن محمد المالك، على استضافة المنظمة لحفل البث المباشر لافتتاح المتحف المصرى الكبير، مشيرا إلى أن دور الإيسيسكو المتقدم في مجال التراث يجعلها المكان الأنسب لهذا الحدث.



ووصف السفير عبد اللطيف المتحف بأنه جسر يربط بين الحضارات، وبين الماضي والحاضر والمستقبل، مشيرا إلى أنه أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، فضلا عما سيقدمه من أنشطة ثقافية ستعزز المعرفة باعتبارها أساسا للتقدم والسلام والتعاون الدولي.



ويعد المتحف المصري الكبير، الذي تم افتتاحه رسميا في حفل عالمي حضره عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات وممثلي المنظمات الدولية، من أبرز المشاريع الثقافية في القرن الحادي والعشرين، إذ يضم أكثر من مائة ألف قطعة أثرية تمتد من عصور ما قبل التاريخ حتى العصر اليوناني الروماني، من بينها الكنوز الكاملة للملك توت عنخ آمون، وتمثال رمسيس الثاني، والمراكب الشمسية، كما أن موقع المتحف يطل على أهرامات الجيزة في مشهد يجمع بين عراقة الماضي وروح الحاضر، ليكون منارة جديدة للحضارة المصرية على مستوى العالم.