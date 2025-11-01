الكرة العالمية تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى عالميا، فهي تجمع مختلف الأطياف والجنسيات والألوان والديانات من كافة أنحاء العالم، وهى مرآة الشعوب المحبة للمتعة، لكنها لا تنفصل عن الواقع العالمي أو الأحداث التي تفرض نفسها بقوة على الساحة العالمية، والتي كان آخرها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؛ حيث شهدت العديد من الملاعب قبل توقيف اتفاقية وقف إطلاق النار في مدينة السلام (شرم الشيخ)، مئات من لافتات التأييد للشعب الفلسطيني، وأخرى مطالبة بوقف آلة الحرب الإسرائيلية.


واليوم هناك حدث استثنائي فرض نفسه على العالم أجمع، حدثا يوصف بأنه أكبر وأضخم حدث ثقافي في القرن الواحد والعشرين، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير، بمشاركة دولية واسعة بلغت 79 وفدا رسميا، فكان من الطبيعي أن يفرض الحدث نفسه على مختلف الأندية والدوريات العالمية.


ففي انجلترا، اتجهت الأندية الإنجليزية إلى مغازلة لاعبيها المصريين، أو الذين لعبوا في صفوفهم في أوقات سابقة، فقام نادي أستون فيلا الإنجليزي، بنشر تغريدة على حساب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "إكس" لمقطع فيديو لهدف أحرزه لاعبه الأسبق ولاعب النادي الأهلي الحالي محمود تريزيجيه في شباب نادي ليفربول، وكتب عليها "نستعيد معا هدف الفرعون المصري تريزيجيه في شباك ليفربول في يوم افتتاح المتحف المصري الكبير".


وفي الحقيقة لم يكن نادي أستون فيلا الوحيد في هذا السياق؛ حيث قام نادي مانشيستر سيتي الإنجليزي هو الآخر بالاحتفال بلاعبه المصري عمر مرموش، على حساب النادي على موقع التدوينات القصيرة "إكس"، وكتب تعليق "المتحف المصري الكبير يعرض الماضي .. وعمر مرموش يكتب الحاضر".


في الوقت نفسه، احتفى الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بافتتاح المتحف المصري الكبير؛ حيث نشر صورة للنجمين المصريين محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، وعمر مرموش لاعب نادي مانشستر سيتي، وعليها تعليق "مصر... تاريخ ومستقبل".


واجتاحت كل ملاعب العالم مظاهر الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير؛ حيث قام العديد من اللاعبين العالميين بنشر صور لهم على مواقع التواصل الاجتماعي بالزي الفرعوني، من خلال استخدام برامج الذكاء الاصطناعي، ومن بينهم عثمان ديمبييلي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، وصاحب جائزة أفضل لاعبي العالم 2025، وعلي معلول نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب تونس.


وعلى الصعيد المحلي، نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على "فيس بوك" فيديو للمتحف المصري الكبير احتفالا بافتتاحه اليوم السبت، وعلقت قائلة: "صباح الخير يا مصر"، في الوقت الذي حرص فيه العديد من اللاعبين على نشر صور لهم بالزي الفرعوني، ومن بينهم أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، وعبدالله السعيد لاعب نادي الزمالك، وعمرو السولية لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، بالإضافة إلى عشرات من اللعبين بالدوري الممتاز.

الكرة العالمية افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير

