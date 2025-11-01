طريقة عمل مخبوزات بالجبنة والطماطم.. بأسهل الخطوات

مخبوزات بالجبنة والطماطم من المعجنات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك وأطفالك في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قد الأيد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مخبوزات بالجبنة والطماطم.

مقادير مخبوزات بالجبنة والطماطم

● 3 كوب دقيق

● رشة ملح

● 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

● ¼ كوب زيت

● رشة سكر

● ماء للعجن

الحشو:

● جبنة قريش

● طماطم مفرومة

الوجه:

● حبة البركة

● سمسم محمص



طريقة تحضير مخبوزات بالجبنة والطماطم

يخلط الدقيق والخميرة والسكر والملح والزيت والماء

يقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة

تغطى العجينة وتترك لتتخمر

تقطع كرات وسط وتفرد بالنشابة

يضاف على الوجه خليط الجبنة والطماطم

تطبق العجينة على الحشو فى شكل مثلث

يضاف على الوجه السمسم وحبة البركة

توضع فى صينية فى الفرن حتى تمام النضج.. وتقدم