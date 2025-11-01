الفموي وطرق علاج نوبات الهربس

تُستخدم الأدوية عادةً لعلاج نوبات الهربس الأولى أو المتكررة وقد تُخفف هذه الأدوية من مدة استمرار الأعراض وشدتها، لكنها لا تُعالج العدوى.

ووفقا لما جاء في موقع منظمة الصحة العالمية يكون علاج النوبات المتكررة أكثر فعالية عندما يبدأ خلال 48 ساعة من ظهور الأعراض.

تشمل الأدوية المضادة للفيروسات التي يتم إعطاؤها عادة الأسيكلوفير والفامسيكلوفير والفالاسيكلوفير.

إن تناول جرعة أقل من أحد هذه الأدوية يوميًا (العلاج القمعي) قد يؤدي أيضًا إلى تقليل تكرار ظهور الأعراض.

يوصى عادةً بالعلاج اليومي للأشخاص الذين يعانون من نوبات مؤلمة للغاية أو متكررة أو الذين يرغبون في تقليل خطر نقل الهربس إلى شخص آخر.

تشمل الأدوية المُسكّنة للألم المُصاحب للقروح الباراسيتامول (الأسيتامينوفين) أو النابروكسين أو الإيبوبروفين أما الأدوية التي يُمكن استخدامها لتخدير المنطقة المُصابة، فتشمل البنزوكايين والليدوكائين.

الهربس البسيط

يعيش فيروس الهربس البسيط داخل الخلايا العصبية، ويتناوب بين الخمول والنشاط وبعض المحفزات قد تُعيد تنشيط الفيروس، بما في ذلك:

مرض أو حمى

التعرض للشمس

الدورة الشهرية

إصابة

الضغط العاطفي

جراحة.

بالنسبة للأشخاص الذين يتم تنشيط الهربس الفموي لديهم عن طريق أشعة الشمس، فإن تجنب التعرض لأشعة الشمس وارتداء واقي من الشمس يمكن أن يقلل من خطر تكرار ظهور المرض.

الهربس الفموي

لتقليل أعراض الهربس الفموي، يمكن للأشخاص القيام بما يلي:

شرب المشروبات الباردة أو مص المصاصات

استخدم مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية.

بالنسبة للهربس التناسلي، يمكن للأشخاص:

اجلس في حمام دافئ لمدة 20 دقيقة (بدون صابون)

ارتداء ملابس فضفاضة

استخدم مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية.