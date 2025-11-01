للعمل بروح الفريق الواحد ..محافظ أسوان يتابع استعدادات التعامل مع السيول

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعاً تنسيقياً موسعاً وذلك لمناقشة الجهود المبذولة وبحث الإجراءات والإستعدادات المبكرة لمجابهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة وإحتواء تداعياتها تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء التى أصدرها خلال الإجتماع الأخير لمجلس المحافظين .

وذلك بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، بالإضافة إلى المستشار العسكرى ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى ومسئولى الأجهزة التنفيذية المعنية .

وخلال الإجتماع أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية العمل كفريق واحد لتنفيذ جميع الإستعدادات والتجهيزات وفق رؤية إستباقية واضحة ترتكز على التحرك المبكر والعمل الميدانى والتنسيق المشترك بهدف حماية المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على البنية التحتية والمنشآت الحيوية مع ضمان إستمرار تقديم الخدمات وتقليل التعطيل لمسيرة الحياة اليومية .

وأشار إلى أن المحافظة لن تسمح بأي تقصير وسيتم متابعة التنفيذ ميدانياً من خلال عدد من الجولات التفقدية للمحافظ لرصد الملاحظات وإزالة أى معوقات وضمان سلامة التجهيزات المنفذة .

السيول

كلف الدكتور إسماعيل كمال مديرية الرى بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بسرعة تنفيذ وإطلاق حملة موسعة لإزالة التعديات وتطهير جميع المجارى المائية ومخرات السيول والتأكيد على جاهزيتها لإستيعاب أى كميات مياه محتملة بإجمالى 36 مخر صناعى و 22 سد إعاقة ، و 14 حاجز ترابى ، و 22 بحيرة صناعية ،.

ووجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمراجعة وتطهير شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحى ولا سيما فى المناطق الساخنة والتى تشهد كسورات مفاجئة ومتكررة ، بالإضافة إلى قيام مديريات التضامن الإجتماعى والشباب والرياضة والتربية والتعليم لمراجعة معسكرات الإيواء العاجل والتأكيد على صلاحية وكفاءة الخيام وغيرها من أدوات ومعدات الإغاثة والإعاشة والإطمئنان على قدرتها للتعامل الفورى وإستقبال أى أحداث طارئة .

وأشار المحافظ إلى أهمية المتابعة الدقيقة لتحذيرات الأرصاد الجوية والتوقعات والتنبؤات الجوية ومراجعتها بصفة يومية ، والتأكد من ربط وإتصال غرف الطوارئ الفرعية والرئيسية بالمحافظة وربطها بغرف العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء وذلك لرفع تقارير دورية حول حالة الإستعدادات وسرعة التدخل الميدانى لكافة أجهزة المحافظة فى حالة حدوث أى طوارئ .