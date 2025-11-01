القسام تعلن جاهزيتها لاستخراج جثث الأسرى وتطالب الوسطاء بتوفير المعدات

أعلنت كتائب القسام عن جهوزية طواقمها للعمل على استخراج جثث من تصفهم بـ "أسرى العدو" الموجودين داخل ما أسمته "الخط الأصفر"، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي لإنهاء هذا الملف.

أكدت الكتائب، في بيان لها، أن طواقمها جاهزة للعمل على انتشال الجثث "في وقت متزامن وفي كل الأماكن" المحددة.

طالبت القسام الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ "توفير وتجهيز المعدات والطواقم اللازمة للعمل على انتشال كافة الجثث في وقت متزامن".

وكشفت الكتائب عن واقعة حدثت بالأمس، قائلة إنه "في إطار عدم إعاقة عمليات تسليم الجثث"، تم عرض تسليم 3 عينات لعدد من الجثامين المجهولة الهوية.

وأضاف البيان أن "العدو رفض استلام العينات وطلب استلام الجثامين لفحصها"، مشيرة إلى أنه تم تسليم الجثامين "لقطع الطريق على إدعاءات العدو".