بقيمة 4 جنيهات.. انخفاض أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 29-4-2020 "سادس أيام شهر رمضان"، 744 جنيها للجرام عيار 21 الأكثر انتشارًا بعد ان كان يسجل 748جنيها .





ويُقدّم "صدى البلد" للقرّاء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم و سعر جرام الذهب في مصر اليوم، الأربعاء، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.





اسعار الذهب في مصر





جاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث لموقع gold price today :













يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 846 جنيهًا إلى 850 جنيهًا.





يتراوح سعر جرام الذهب عيار 22 ما بين 775جنيها إلى 779جنيها





وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 740 جنيها إلى 744 جنيها





ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 634 جنيها إلى 696 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية.





ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 493 جنيها إلى 496جنيه.





ويترواح سعر الجنيه الذهب 5,920 جنيها ، يزن 8 جرامات.









وسجل السعر الذهب نحو 26.302 دولار للاوقية.





وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فإنها تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر

المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب،

وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في

الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن

الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن

الحلي وسبائك الذهب.





ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار

الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب