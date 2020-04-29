AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بقيمة 4 جنيهات.. انخفاض أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 02:17 م
الذهب في مصر
الذهب في مصر
Advertisements
احمد علام

انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 29-4-2020 "سادس أيام شهر رمضان"، 744 جنيها  للجرام عيار 21 الأكثر انتشارًا بعد ان كان يسجل 748جنيها .


ويُقدّم "صدى البلد" للقرّاء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الأربعاء، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.


اسعار الذهب في مصر


جاء متوسط سعر باقى الأنواع  في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث لموقع gold price today :




يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 846 جنيهًا إلى 850 جنيهًا.


يتراوح سعر جرام الذهب عيار 22  ما بين 775جنيها إلى 779جنيها


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21  ما بين 740 جنيها إلى 744 جنيها


ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 634 جنيها إلى 696 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية.


ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 493 جنيها إلى 496جنيه.


ويترواح سعر الجنيه الذهب 5,920 جنيها ، يزن 8 جرامات.



وسجل السعر الذهب نحو 26.302 دولار للاوقية.


وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فإنها تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر

المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب،

وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في

الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن

الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن

الحلي وسبائك الذهب.


ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار

الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب

والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استقرار أسعار الذهب في مصر في منتصف تعاملات اليوم الأحد 26-4-2020

بقيمة جنيهين.. انخفاض سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم

أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات في رابع أيام شهر رمضان.. تفاصيل

بعد انخفاض أمس.. تعرف على سعر الذهب الثلاثاء 28-4-2020

أسعار الذهب في مصر خلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

طريقة عمل شاورما الفراخ خطوة بخطوة .. فيديو

وزيرة الصحة تعرض خطتها لـ التعايش مع فيروس كورونا

وفاة عرفان خان نجم بوليود عن عمر ناهز 53 عاما بعد صراع مع السرطان

مرتضى منصور: الأهلي يتوسل لمنع إذاعة حلقة سيد عبدالحفيظ مع رامز جلال

بعد الكشف عن حملها فى الشهور الأولى.. أجرأ 10 صور لجيجي حديد برفقة زين مالك

ما حكم تأخير الغسل من الجنابة إلى بعد الفجر في رمضان .. الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي من الإصابة بالسرطان.. تعرف على فوائد الباذنجان الأسود

نشرة المرأة والصحة.. علاقة فيروس كورونا بالصدمة التسممية عند الأطفال.. ومدى نجاح الكشف الأون لاين.. وصور تبرز تغير ملامح حلا شيحة

مأكولات لرفع المناعة لمواجهة كورونا .. تعرف عليها