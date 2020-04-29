وزير التعليم العالي: أنقذنا الفصل الدراسي الثاني من الضياع.. ووضعنا كل السيناريوهات لاستكماله

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، إن الوزارة كانت مستعدة لمواجهة جائحة كورونا، ولاسيما فى ظل متابعتها للموقف فى جميع دول العالم وفى مقدمتها دولة الصين.





وقال خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب والذى تم تخصيصه لمناقشة آليات وزارة التعليم العالى فى التعامل مع الفصل الدراسى الثانى فى ضوء جائحة فيروس كورونا :العالم ما قبل ألجائحة يختلف تماما ما بعد الجائحة وبالأخص فى التعليم العالى، ولذلك كنا حريصين على وضع تدابير احترازية لحماية المجتمع الجامعى والذى يضم الطلاب وطاقم التدريس والفنيين والمساعدين.





وأشار "عبد الغفار"إلى أنه تم التوافق مع جميع الجهات المعنية بالدولة لتذليل كافة العقبات أمام الطلاب، وتم عقد اجتماعات مع المجلس الأعلى للجامعات لمواجهة هذه الأزمة، وتحديدا مع أول شهر مارس وضعنا عدد من السيناريوهات حتى نتمكن من التعامل مع مصير الفصل الدراسى الثانى لسنوات النقل بالجامعات، وكان القرار هو تطبيق نظام التعليم عن بعد خاصة مع تحول كثير من الجامعات المصرية للنظام الرقمى، كذلك شاركنا فى اجتماع بنظام الفيديو كونفرانس مع اليونسكو، ولاسيما أن نفس الازمة التى تواجهها مصر يواجهها أكثر من ٨٥٠ مليون طالب فى العالم.





واستطرد وزير التعليم العالى قائلا: يجب أن نعلم أن نظم التعليم فى الجامعات مختلفة عن نظم التعليم فى وزارة التربية والتعليم، خاصة وأن هناك العديد من الجامعات التطبيقية والنظرية ولذلك اجتهدنا أن يتم التعامل مع الفصل الدراسى الثانى بنظام الأبحاث العلمية، وكانت المفاجأة فى حجم المقررات الإلكترونية التى تم دعم بها الطلبة فى مختلف الجامعات.





وتساءل وزير التعليم العالى قائلا: ه ل كان من الأفضل ضياع الفصل الدراسى على الطلبة فى ظل جائحة كورونا أم اللجوء إلى آليات ليستفاد الطلاب من هذا العام.



