بـ 5 فساتين.. هبة مجدي تستعرض ملابسها في فرصة تانية

حرصت الفنانة هبة مجدي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورا جديدة لها من مسلسلها الجديد "فرصة تانية".
وعلقت هبة مجدى على الصور قائلة: "في ناس كتير بتسألني على "فساتين" شخصية "مريم"، الفساتين معظمها قماش واتفصّل مخصوص للدور يارب تكون عجبتكم وشكرًا للناس اللي تعبت معايا في تنفيذها.. ولسه اللي جاي في "مريم" تقيل".
ظهرت هبة مجدى فى الصور بخمسة فساتين مختلفة، حيث ارتدت مجموعة من التصميمات التى تميزت بالأقمشة العصرية والبسيطة غير المبالغ فيها.
كما اتسمت إطلالات هبة مجدي، فى مسلسل "فرصة تانية"، بأنها سيطر عليها طابع الاحتشام، واعتمدت على تسريحات الشعر وصيحات المكياج المتناسقة مع إطلالاتها.