تقبيل الزوجة في نهار رمضان ما الحكم؟.. الأزهر للفتوى يجيب

ورد سؤال إلى صفحة " مركز الأزهر العالمي" الرسمية بفيسبوك يقول صاحبه: " ما حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان " ؟





رد الشيخ محمد علي العليمى عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، قائلا: القبلة من باب الشفقة والرحمة والتقدير لا شيء فيها فلا بأس ولا تؤثر على صحة الصوم، أما إذا كانت القبلة تثير الشهوة ويصحبها الإنزال فقال العلماء بكراهتها .. أما إذا ترتب عليها أمورا أخرى تصل إلى الجماع فهي محرمة شرعا ، ويفضل ان تكون بعد الإفطار تجنبا للوقع في الإثم .





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نصحني الطبيب بعدم الصيام بسبب المرض فماذا أفعل؟.. الأزهر يجيب





أرسل شخص سؤالا إلى صفحة "صدى البلد" الرسمية عبر فيسبوك، يقول السائل "أجريت عملية بالقلب وركبت دعامتين ونصحني الطبيب بعدم الصيام.. فماذا أفعل؟".



ورد الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، قائلا "عليك باتباع نصيحة الطبيب بعدم الصوم ويجب عليك الفطر لأنك إذا خالفت تعليمات الطبيب تأثم".

وأضاف السيد عرفة، خلال البث المباشر من مركز الأزهر عبر صفحة "صدى البلد" الرسمية، قائلا "يجب عليك القضاء وهو إطعام عن كل يوم مسكين واحد أما إذا أردت إخراجها قيمة مادية فتقدر وجبة إفطارك وسحورك يوميا وتعطيه لشخص فقير".











