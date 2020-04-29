البحوث الإسلامية: من شرب أثناء الأذان عليه قضاء يوم بعد رمضان

تلقى مجمع البحوث الإسلامية سؤالا يقول: " تم ضبط المنبه قبل أذان الفجر لكي أشرب أنا وزوجتي، وعند الاستيقاظ كان مؤذن الفجر يقول: "أشهد أن لا إله إلا الله" فشربنا.
أجاب مجمع البحوث الإسلامية عبر الفيسبوك، أنه يجب عليكما قضاء هذا اليوم بعد رمضان لأن الأكل أو الشرب بعد بدء الأذان يفسد الصوم.
ورد سؤال إلى صفحة "مركز الأزهر العالمي" الرسمية بفيسبوك يقول صاحبه: " ما حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان " ؟
رد الشيخ محمد علي العليمى عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، قائلا: القبلة من باب الشفقة والرحمة والتقدير لا شيء فيها فلا بأس ولا تؤثر على صحة الصوم، أما إذا كانت القبلة تثير الشهوة ويصحبها الإنزال فقال العلماء بكراهتها .. أما إذا ترتب عليها أمورا أخرى تصل إلى الجماع فهي محرمة شرعا ، ويفضل ان تكون بعد الإفطار تجنبا للوقوع في الإثم .