AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السودان يسجل 57 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 05:28 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإصابات إلى 375. 

كما سجلت الوزارة 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمال إلى 28 حالة وفاة. 

فيما كشفت الوزارة عن تماثل لحالة واحدة للشفاء من الفيروس ليرتفع إجمالي المتعافين 32. 

وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان، أن معدل التضخم السنوي للبلاد ارتفع إلى 81.64 بالمئة في مارس من 71.36 بالمئة في فبراير، وذلك بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات والوقود.

واتخذت حكومة البلاد الانتقالية، التي ورثت نظام دعم فضفاضا، خطوات في وقت سابق هذا العام في اتجاه تقليص الدعم، بما في ذلك بيع بعض الوقود بأسعار تجارية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع التضخم في السودان إلى 71.36 % خلال فبراير الماضي

71 حالة جديدة.. ارتفاع عدد الإصابات بـ كورونا في المغرب

المغرب يسجل 4 حالات وفاة و49 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

قطر تسجل 197 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

قطر: إجمالي إصابات كورونا يقفز إلى 6015

بدون وفيات.. السودان يسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

السعودية تزف بشرى سارة عن عودة الطواف فى الكعبة خلال أيام

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تظهر تغير ملامح حلا شيحة

إصابة ممرضة بفيروس كورونا فى مستشفى أحمد ماهر

بسبب كورونا.. رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم فى الحجر الصحى

أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يصدم الأندية.. قائمة الأهلي.. فرمان جديد من مرتضى منصور.. عبدالحفيظ في ورطة بسبب رامز

هانى الناظر: فيروس كورونا سيظل موجودا ولن يتمكن العلم من القضاء عليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العقم والتواء العمود الفقري.. 3 تحذيرات هامة للرجال عند قيادة السيارة

بمكياج جذاب.. يارا تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

الكنافة والقطايف قاسم مشترك على موائد المسلمين والأقباط في رمضان.. والكورونا أثرت على صناعته