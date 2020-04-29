السودان يسجل 57 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإصابات إلى 375.





كما سجلت الوزارة 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمال إلى 28 حالة وفاة.





فيما كشفت الوزارة عن تماثل لحالة واحدة للشفاء من الفيروس ليرتفع إجمالي المتعافين 32.





وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان، أن معدل التضخم السنوي للبلاد ارتفع إلى 81.64 بالمئة في مارس من 71.36 بالمئة في فبراير، وذلك بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات والوقود.





واتخذت حكومة البلاد الانتقالية، التي ورثت نظام دعم فضفاضا، خطوات في وقت سابق هذا العام في اتجاه تقليص الدعم، بما في ذلك بيع بعض الوقود بأسعار تجارية.