إيقاف برنامج رامز مجنون رسمي.. رأيك إيه؟.. فيديو

طالب البعض علي وسائل التواصل الإجتماعي و الشارع المصري بوقف برنامج رامز مجنون رسمي الذي يقدمة الفنان الشاب رامز جلال علي احدى القنوات الفضائية ، لما يسببة من اذي نفسي للمواطنين و يعلم الأطفال صفات سيئة









و قامت عدسة صدى البلد باستطلاع آراء المواطنين حول رأيهم في برنامج رامز مجنون رسمي وهل يريدون وقفه ولماذا؟









حيث قال" علاء محمد " انة يتفق مع هذة المطالب بشدة لان رامز " بيذل " الضيوف و يعذبهم قدام الشاشة ، مضيفا هذا ليس مضحك على الإطلاق بل انة يزرع صفات سيئة في الاطفال و الشباب









بينما قالت " صفاء عماد " انها ضد رامز منذ بداية سلسلة برامج المقالب الخاصة بة و لكن المشاهدات هي السبب في استمرارة ، فاذا قاطعة الناس لن يكون هناك مشاهادت و بالتالي لن يكون هناك برنامج في الموسم القادم













بينما اختلف " سامر حمدى " قائلا " رامز دمة خفيف " و بحب برامجة كلها و الوطن العربي أصبح ينتظر برنامج رامز من العام للعام ، فلماذا يريدوا وقفة ؟ !



