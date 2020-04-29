بفستان بسيط .. ريهام أيمن تتألق فى أحدث ظهور

حرصت الفنانة ريهام أيمن على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورا جديدة لها من احدث جلسة تصوير.
تألقت ريهام أيمن فى الصور بإطلالة عصرية، وارتدت فستان متوسط الطول باللون اللبنى و اتسم التصميم بأنه بسيط ولا يحمل أى نقوشات، ونسقت معه سترة باللون الأبيض.
وانتعلت ريهام أيمن حذاء مسطح باللون الأبيض، فيما تزينت ببعض الإكسسوارت العصرية و البسيطة، وارتدت نظارة شمس ذات إطار أسود متناسقة مع ملامحها.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ريهام أيمن على تسريحة شعر بسيطة، فيما اختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.