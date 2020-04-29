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الصحة العالمية: انقسام لجنة الخبراء حول إعلان كورونا جائحة عالمية.. فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:45 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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اسراء صبري

قال الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة ومنذ انتشار فيروس كورونا وهى تقوم بنقل ونشر تقارير الدول فيما يخص الفيروس كما هى.

وأكد أن المنظمة نشرت خلال موقعها أن فيروس كورونا ينتشر خلال البشر، وأن لجنة الخبراء انقسمت فيما يخص اعلان المنظمة بأن فيروس كورونا جائحة دولية، لافتا إلي أن اللجنة طالبت بأعطاء مهله عشرة أيام للتأكد قبل إعلان كورونا جائحة دولية.


كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى اليوم.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافى.


وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.


وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.


وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 380 حالة وفاة.
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