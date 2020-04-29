إيطاليا تسجل 323 وفاة و2086 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت إيطاليا إرتفاع عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقالت إيطاليا إنها سجلت 2086 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 203.591 شخصا.





كما سجلت إيطاليا 323 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي وفيات كورونا في البلاد منذ بدء تفشب الفيروس إلى 27682.





وأودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 130 ألف شخص في أوروبا، نحو 75% منهم في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، حسب تعداد لوكالة الاصحافة الفرنسية.





ووصل إجمالي عدد إصابات كورونا في العالم إلى 3 ملايين و160 ألف شخص، والوفيات إلى 219 ألفا، والمتعافين إلى 974 ألفا.