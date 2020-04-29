رامز جلال يصف ياسمين رئيس بـ «عطر الدراما».. فيديو

قدم رامز جلال ضحيته الليلة على إنها فنانة عاشقة للوسط الفني والسينما، وقررت تعتمد على موهبتها، مشيرا إلى أنها وضعت قدميها على سلم الفن عندما تزوجت من مخرج.





ووصف رامز جلال ضحيته بـ «عطر الدراما واسانس السينما كولونيا الفن»، مضيفا أن في ناس بتقول عليا شيطان وناس بتقول ابليس وانا مظلوم وكل الحكاية اني بحزر وبحب التأسيس .





وقعت ياسمين رئيس، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأربعاء والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.





وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.





ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.





ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.



