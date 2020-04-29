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توك شو

رحتها حلوة.. رامز جلال يتغزل فى ياسمين رئيس على الهواء.. فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:54 م
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
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البهى عمرو

قال الفنان رامز جلال إن ضيفة برنامجه اليوم هي الفنانة ياسمين رئيس، موضحًا أن الحلقة رائحتها حلوه لان الفنانة أسمها ياسمين.


وأضاف رامز جلال، أن ياسمين رئيس تزوجت من مخرج وبعد ذلك اشتهرت وأصبحت معروفة لدى الجميع.


وتابع رامز جلال : " النهارده جايبين لكم ياسمين رئيس .. خلى خنقق واسع يا ياسمين أحسن اعبيكى فى كيس.. صباح القمصان الكوروشيه يا ياسمين".


وقعت ياسمين رئيس، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأربعاء والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.
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