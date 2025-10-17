شخص بلا قيمة.. خالد الغندور يثير الجدل بمنشور غامض









شارك الإعلامي خالد الغندور منشورا جديدا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك

وكتب الغندور :"اوعي تعمل قيمة لشخص بلا قيمة احسن تعمله قيمة".



يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية.

ياتي هذا في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض الفريق تدريبه الختامي في الخامسة مساء اليوم، تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على أن يختار بعدها المدير الفني القائمة التي ستخوض اللقاء للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة.

ويفتقد الزمالك في لقاء بطل الصومال لكلا من عدي الدباغ وآدم كايد وناصر منسي ومحمد شحاتة للإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء غدًا السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.