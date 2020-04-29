عودة الدوري المصري.. سيناريوهات اتحاد الكرة تنتظر قرار وزارة الرياضة

تستمر أزمة انتشار فيروس كورونا حول العالم، في وقف الأنشطة الرياضية بأمر من الاتحاد المصري لكرة القدم.





وتتشوق الجماهير لعودة الروح للملاعب المصرية حيث المباريات والمنافسات التي كانت هي العامل الأكثر اثارة في حياة الجماهير.





وخرج الاتحاد المصري لكرة القدم بتصريحات هامة تزف بشرى سارة لجماهير الكرة المصرية بشأن عودة النشاط الرياضي وبالأخص بطولة الدوري الممتاز.





وعرض الاتحاد المصري لكرة القدم سيناريوهات لعودة بطولة الدوري الممتاز، كان أبرزها عودة الدوري في شهر يوليو وبدأ فترة الإعداد قبل بدايتها بشهر واحد.





وقال جمال محمد على خلال مداخلة هاتفية في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت إن الاتحاد يسير على أسس وقرارات ولكن بالاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة حيث أنهم من يقودون القرارات الحاسمة الخاصة بتعليق او عودة النشاط الرياضي.





وأضاف أن اتحاد الكرة يضع خططا مستقبليه لعودة الدوري ولكن نسير خلف وزارة الشباب والرياضة.





بعد انتهاء فترة انتشار فيروس كورونا المقرر لها شهر 5، سوف يتم بدء استعدادات الأندية والعودة تدريجياََ للمباريات الرسمية.





وأكمل: سوف نعطي فترة اعداد للأندية لا تزيد عن اربعة أسابيع، وننصح الأندية بتجهيز اللاعبين من الآن والعمل على التدريب الفردي لعدم اطالة فترة الاعداد.





وأنهى تصريحاته: سيناريو عودة الدوري يبدأ في منتصف شهر يوليو، ونحتاج شهرين لإنهاء البطولة.





ومن جانبه قال وليد العطار في تصريحات إذاعية عبر آثير "الشباب والرياضة": "جهزنا جميع السيناريوهات الخاصة بعودة الدوري، ولم نتفاجأ بخطاب الاتحاد الإفريقي ونعمل على عودة المسابقة.



