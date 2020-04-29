متهزش هيبتي.. أحمد السقا لا يستسلم ويتفوق على حماده هلال.. فيديو

أصر الفنان أحمد السقا، على التغلب على حماده هلال في تحديات حلقة اليوم من برنامج " اغلب السقا " المذاع على قناة " إم بي سي مصر".





وقال أحمد السقا، موجها حديثه إلى حماده هلال:" ابوس ايديك متهزش هيبتي"، ورد حمادة هلال :" دي ارزاق يا سقا".





واستعان الفنان أحمد السقا بشخصية سبونج بوب لخداع حماده هلال، قائلا:" انا بحب حمادة هلال ورجولته وجدعنته".





برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.





وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، تضاف إلى ذلك مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، والبرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.





يُعرض برنامج "إغلب السقا" على MBC مصر يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 12:00 منتصف الليل.