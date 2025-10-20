معركة وجود.. برلمانى: الرئيس كشف تكبد مصر 100 مليار جنيه لتطهير أرضها من قوى الشر

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية الثانية والأربعين التي نظمتها القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، جاءت شاملة وصريحة، حيث تناولت حجم التحديات التي مرت بها الدولة المصرية خلال العقود الأخيرة، وأبرزت في الوقت نفسه صلابة ووعي الشعب المصري الذي ظل الرهان الحقيقي على بقاء الدولة وصمودها أمام الأزمات والمحن.

نقطة فاصلة في تاريخ الوطن

وأشار "عمار"، إلى أن الرئيس استعرض تجربة نصر أكتوبر المجيد، وكيف تذوق المصريون طعم النصر بعد سنوات من الألم والضغوط، حيث كانت تلك المرحلة واحدة من أكثر الفترات العصبية التي عاشها الشعب، إلى أن تحقق النصر العظيم الذي أعاد الكرامة والعزة للأمة المصرية، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي تطرق أيضًا إلى المخاطر التي أحاطت بالدولة عقب أحداث 2011، فقد كانت تلك المرحلة نقطة فاصلة في تاريخ الوطن، إذ كادت مصر أن تنزلق إلى الهاوية مثلما حدث في دول أخرى بالمنطقة، إلا أن وعي الشعب المصري وتماسك مؤسسات الدولة حال دون سقوطها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس كشف عن حجم المؤامرات التي استهدفت إسقاط الدولة المصرية، وكيف تمكنت من النجاة بفضل تلاحم أبنائها، لتخوض بعد ذلك حربًا شرسة ضد الإرهاب، تكبدت خلالها مصر قرابة 100 مليار جنيه لتطهير أرضها من قوى الشر، مؤكداً أن تلك الحرب لم تكن أقل خطرًا من أي حرب تقليدية، بل كانت معركة وجود حقيقية نجحت فيها الدولة في حماية كيانها واستقرارها.

ونوه أن الرئيس السيسي قد أشار أيضا لحجم الجهود المصرية الحثيثة في وقف الحرب على غزة، ودحض مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن القيادة المصرية تعاملت بحكمة مع تلك الأزمة التي هددت الأمن القومي المصري بشكل مباشر، ونجحت في إدارة الموقف بحنكة سياسية حالت دون تورط البلاد في صراعات عسكرية أو سياسية تهدد أمن ملايين المصريين، حيث كشف الرئيس كيف تمكنت مصر، رغم التحديات الاقتصادية القاسية التي واجهتها خلال العامين الماضيين، من الحفاظ على استقرارها الداخلي، والتصدي لموجات الصراع الإقليمي، معتمدًا على مبدأ الحوار والحلول الدبلوماسية التي جنّبت الدولة ويلات الحروب، وحافظت على دورها كدولة مسؤولة تسعى دائمًا للسلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضح النائب حسن عمار، أن تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء والمصابين من أبطال القوات المسلحة يجسد أسمى معاني الوفاء والعرفان، ويعبر عن تقدير الدولة العميق لتضحيات أبنائها الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، مشددًا على أن بطولات الجيش المصري لا تقتصر على معركة السادس من أكتوبر فحسب، بل تمتد إلى معارك أخرى خالدة في التاريخ العسكري المصري، مثل معركة تبة الشجرة التي تم خلالها تدمير مركز القيادة الإسرائيلي في خط بارليف، ومعركة الإسماعيلية، ومعركة المزرعة الصينية التي تُعد من أعنف المعارك وأبرزها في تمهيد الطريق نحو النصر العظيم.