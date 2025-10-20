قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تواصل إرسال المساعدات إلى غزة وتستعد لبدء مرحلة الإعمار.. تفاصيل
اعلام إيراني: اجتماعات سرّية لاستئناف المحادثات النووية بين واشنطن وطهران
مصر تواصل الدعم الإغاثي لغزة.. وتستعد لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار
صنعاء تشيّع رئيس الأركان اليمني بعد اغتياله بغارات الاحتلال الإسرائيلي
الحكومة تضع التحول الرقمي على رأس أولوياتها.. ومدبولي: بوابتنا إلى كفاءة مؤسسية شاملة
جثث مجهولة وآثار تعذيب.. أسرار صادمة من ملف المفقودين في غزة
التنظيم والإدارة: مسابقة جديدة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الري
شاهد .. المدارس تحرر إنذارات رسمية بالفصل للطلاب متكرري الغياب
قائد الأركان الإيراني: نراقب تحركات العدو ونحن على أعلى درجات الجاهزية
وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر لتنس الطاولة بالإنجاز التاريخي
30 ألف طن سنوياً.. الحكومة تفتتح مصنع لتصدير الحاصلات الزراعية
إنتشار القمامة داخل مدرسة بالمرج.. والأهالي: ازاي عيالنا يقعدوا في المنظر ده؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

معركة وجود.. برلمانى: الرئيس كشف تكبد مصر 100 مليار جنيه لتطهير أرضها من قوى الشر

النائب حسن عمار
النائب حسن عمار
فريدة محمد

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن كلمة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية الثانية والأربعين التي نظمتها القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، جاءت شاملة وصريحة، حيث تناولت حجم التحديات التي مرت بها الدولة المصرية خلال العقود الأخيرة، وأبرزت في الوقت نفسه صلابة ووعي الشعب المصري الذي ظل الرهان الحقيقي على بقاء الدولة وصمودها أمام الأزمات والمحن.

 نقطة فاصلة في تاريخ الوطن

وأشار "عمار"، إلى أن الرئيس استعرض تجربة نصر أكتوبر المجيد، وكيف تذوق المصريون طعم النصر بعد سنوات من الألم والضغوط، حيث كانت تلك المرحلة واحدة من أكثر الفترات العصبية التي عاشها الشعب، إلى أن تحقق النصر العظيم الذي أعاد الكرامة والعزة للأمة المصرية، لافتاً إلى  أن الرئيس السيسي تطرق أيضًا إلى المخاطر التي أحاطت بالدولة عقب أحداث 2011، فقد كانت تلك المرحلة  نقطة فاصلة في تاريخ الوطن، إذ كادت مصر أن تنزلق إلى الهاوية مثلما حدث في دول أخرى بالمنطقة، إلا أن وعي الشعب المصري وتماسك مؤسسات الدولة حال دون سقوطها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس كشف عن حجم المؤامرات التي استهدفت إسقاط الدولة المصرية، وكيف تمكنت من النجاة بفضل تلاحم أبنائها، لتخوض بعد ذلك حربًا شرسة ضد الإرهاب، تكبدت خلالها مصر قرابة 100 مليار جنيه لتطهير أرضها من قوى الشر، مؤكداً أن تلك الحرب لم تكن أقل خطرًا من أي حرب تقليدية، بل كانت معركة وجود حقيقية نجحت فيها الدولة في حماية كيانها واستقرارها.

ونوه أن الرئيس السيسي قد أشار أيضا لحجم الجهود المصرية الحثيثة في وقف الحرب على غزة، ودحض مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن القيادة المصرية تعاملت بحكمة مع تلك الأزمة التي هددت الأمن القومي المصري بشكل مباشر، ونجحت في إدارة الموقف بحنكة سياسية حالت دون تورط البلاد في صراعات عسكرية أو سياسية تهدد أمن ملايين المصريين، حيث كشف الرئيس  كيف تمكنت مصر، رغم التحديات الاقتصادية القاسية التي واجهتها خلال العامين الماضيين، من الحفاظ على استقرارها الداخلي، والتصدي لموجات الصراع الإقليمي، معتمدًا على مبدأ الحوار والحلول الدبلوماسية التي جنّبت الدولة ويلات الحروب، وحافظت على دورها كدولة مسؤولة تسعى دائمًا للسلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضح النائب حسن عمار، أن تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء والمصابين من أبطال القوات المسلحة يجسد أسمى معاني الوفاء والعرفان، ويعبر عن تقدير الدولة العميق لتضحيات أبنائها الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، مشددًا على أن بطولات الجيش المصري لا تقتصر على معركة السادس من أكتوبر فحسب، بل تمتد إلى معارك أخرى خالدة في التاريخ العسكري المصري، مثل معركة تبة الشجرة التي تم خلالها تدمير مركز القيادة الإسرائيلي في خط بارليف، ومعركة الإسماعيلية، ومعركة المزرعة الصينية التي تُعد من أعنف المعارك وأبرزها في تمهيد الطريق نحو النصر العظيم.

كلمة الرئيس السيسي حرب أكتوب حرب أكتوبر المعارك الكاشفة صلابة المصريين الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

عمر عصر

رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف

ترشيحاتنا

إمام عاشور

صدمة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

شوبير

تعليق قوي من شوبير على رصد الاتحاد السكندري مكافآت للفريق حال الفوز على الأهلي

رمضان صبحي

هل ينضم رمضان صبحي إلى الزمالك؟.. بيراميدز يحسم الجدل

بالصور

سهر الصايع وأشرف زكي الأبرز.. نجوم الفن يشاركون عايدة فهمي فرحتها بزفاف نجلها

سهر الصايغ
سهر الصايغ
سهر الصايغ

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

سيارة MG الكهربائية تعرض عائلة كاملة لحادث مميت بسبب عيب تصنيع

MG
MG
MG

فيديو

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد