برلماني: كلمة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية جسدت وعي القائد وإرادة الشعب

أكد نشأت أبو حتة ، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة جسدت عظمة الدولة المصرية وإيمان قائدها بقدرة الشعب على تجاوز الصعاب.

وقال أبو حتة في بيان، إن الرئيس تحدث بصدق المقاتل وقلب الأب، مجددًا الثقة في وعي المصريين وصبرهم، ومؤكدًا أن النصر لم يكن فقط على الإرهاب، بل على اليأس والخوف والتشكيك.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن رسائل الرئيس كانت دعوة جديدة للعمل والبناء والاصطفاف الوطني، لافتًا إلى أن الحرب اليوم ليست بالسلاح وحده، بل بالوعي والإنتاج والإرادة.

وتابع : “مصر عبرت المراحل الأصعب بقيادة واعية وشعب لا يعرف الانكسار.. وسنواصل المسيرة بثقة وإيمان بأن القادم أفضل بإذن الله.”