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فن

الأسطورة.. أحمد مكى ينشر صورة جديدة من مسلسل خلصانة بشياكة.. شاهد

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 08:36 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام -ندى فكرى
نشر النجم أحمد مكى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة له من مسلسله خلصانة بشياكة.

وحازت الصورة على ردود واسعة من جانب متابعيها وعلق بعضهم قائلا :
-حبيبنا يا مكي .
-مكى الاسطوره .
-اشتقنا يا عالمى .
-نجم من يومك يامكي بحبك موت .
-اكتر فنان بحبه جدا وببقي مبسوط اما بتعمل حاجات جديده وحلو ، يعني انت من احسن ممثلين في مصر انا بحبك جدا .

"خلصانة بشياكة" شارك في بطولته بالإضافة لأحمد مكي ودينا الشربيني كل من بيومي فؤاد، وهشام ماجد، وشيكو، وانتصار، ومحمد أسامة أس أس، وويزو، وملك قورة، وإنعام سالوسة، وآخرين.. وهو من تأليف أحمد محي وفاروق هاشم وأحمد المحمدي، وإخراج هشام فتحي.

من ناحية أخرى، احتفل الفنان أحمد مكي مؤخرا بنجاح مسرحيته "حزلقوم" التي شارك بها، ضمن ‏فعاليات شتاء الرياض وعُرضت من 5 وحتى 9 فبراير الماضي على ‏مسرح أبو بكر الشدي بالعاصمة السعودية.






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