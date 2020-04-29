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ديني

من بنى البيت العتيق؟.. علي جمعة يجيب

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:02 م
من بنى البيت العتيق..
من بنى البيت العتيق.. علي جمعة يجيب
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محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الراجح أن البيت العتيق بناه سيدنا آدم، قال تعالى "إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ"، مشيرا إلى أن هناك روايات أن الملائكة من وضعته.


وأوضح جمعة، خلال لقائه على الفضائية الأولى، أن البيت الحرام كانت تحجه الأنبياء وهناك 70 نبيا مدفونون في حجر اسماعيل وكان النبي يأتي يزور ويتمنى ان يأتي أجله في هذا المكان وتقبض فيه روحه، وهو مبارك لأنه  محل نظر الله سبحانه. 


وقال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن السيدة سارة - عليها السلام- هي من دفعت سيدنا إبراهيم- عليه السلام- للزواج مرة أخرى؛ فهو لم يكن يريد ذلك لأنه كان يحبها- فوق الوصف- ولم يكن يصر على الإنجاب ولكن من أراد السيدة سارة لبناء أسرة متكاملة.


وأضاف " جمعة" خلال برنامجه " مصر أرض الأنبياء " مع الإعلامي عمرو خليل، على التليفزيون المصري، أن الأقرب إلى ما نقل من العلم أن السيدة هاجر - عليها السلام- أهداها ملك لسيدها إبراهيم- عليه السلام -، - وهما مغادران مصر من خليج السويس، مرورًا بأرض سيناء المباركة وقبل وصولهما إلى الأراضى المقدسة وليس كما نقل من الروايات بأن السيدة سارة- هي من أهدتها لسيدنا إبراهيم لإنجاب الولد الذى حرما منه، أو ما ورد بأن سيدنا إبراهيم هو من اشتراها، وأنها أسيرة في هذا الوقت. 


وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أنه يرجح كون زواج سيدنا إبراهيم - عليه السلام- من السيدة هاجر كان في مصر أكثر من رواية كونه بعد الرحيل؛ لأنه لا يوجد مساحة زمنية بين الإهداء والحمل؛ فالمتتبع للأحداث يجد أن أمر الزواج تم بسرعة فائقة.


وأشار الدكتور على جمعة الى أن النسب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- كان من السيدة هاجر أم سيدنا إسماعيل ، أبو العرب وجد النبي - صلى الله عليه وسلم-، والصهر مع مارية القبطية عندما أسلمت وتزوجت النبي - عليه الصلاة والسلام- وأصبحت أم ولد، ولحقت بأمهات المؤمنين.

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