سيرين عبد النور تتألق وتوجه رسالة لمتابعيها.. شاهد





وتألقت سيرين عبد النور بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها إضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.





وعلقت سيرين عبد النور على الصور قائلة "‫عندما تصل الى عمق معنى النجاح تجد أنها ببساطة تعني الإصرار #النجاح #سهرانين_معاكم_بالبيت #سيرين_عبد_النور".





يذكر أن آخر أعمال سيرين عبدالنور كان مسلسل "الهيبة" في جزئه الثالث الذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان​"، وبطولة ​تيم حسن​ ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.

شاركت الفنانة سيرين عبد النور جمهورها بمجموعة من الصور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.