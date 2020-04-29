لقاء الخميسي تشعل إنستجرام بأغنية لـ إليسا.. شاهد





وظهرت لقاء الخميسي وهي تغني " ها نعيش" للفنانة اللبنانية اليسا وعلقت على الفيديو قائلة "اليسا ملكة الإحساس".





وتشارك الفنان لقاء الخميسي في الماراثون الرمضاني لعام 2020، من خلال مشاركتها فى مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف. ‬





وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.





‫مسلسل" النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.