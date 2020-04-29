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فن

لقاء الخميسي تشعل إنستجرام بأغنية لـ إليسا.. شاهد

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:19 م
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت لقاء الخميسي وهي تغني " ها نعيش" للفنانة اللبنانية اليسا وعلقت على الفيديو قائلة "اليسا ملكة الإحساس".

وتشارك الفنان لقاء الخميسي في الماراثون الرمضاني لعام 2020، من خلال مشاركتها فى مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف. ‬

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

‫مسلسل" النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.
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