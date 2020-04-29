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أخبار العالم

عقب تعهده بإرسال مستلزمات طبية لواشنطن .. ترامب يوجه الشكر للعاهل الأردني

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:33 م
ترامب والعاهل الأردني
ترامب والعاهل الأردني
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شيماء مصطفى
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشكر للعاهل الأردني عبدالله الثاني، لوعده بإرسال مستلزمات طبية إلى الولايات المتحدة، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا.

ووفقًا لوكالة "بترا" الأردنية، بحث ترامب والملك عبد الله، خلال اتصال هاتفي، آخر المستجدات الإقليمية والدولية، بما فيها أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الملك عبد الله أهمية التضامن وتكثيف التعاون والتنسيق بين دول العالم أجمع لاحتواء الجائحة، والحفاظ على صحة الشعوب وسلامتها، والحد من التبعات الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الاضطرارية المتخذة في سبيل وقف انتشار الفيروس.

فيما قدم الرئيس الأمريكي شكره للعاهل الأردني، بعد أن وعد الأخير بإرسال مستلزمات طبية إلى الولايات المتحدة، وفقًا لما جاء في بيان للبيت الأبيض.

وكانت وكالة "رويترز"، أفادت بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تضاعف خلال أسبوعين ليتجاوز 60 ألف حالة.

ولا يزال فيروس كورونا يواصل حصد أرواح مواطني العالم ويصيب الآلاف كل يوم.

ووصل عدد مصابي فيروس كورونا المستجد حول العالم حتى مساء الأربعاء، إلى 3 ملايين و190 ألفا و584.

وبلغ عدد المتعافين 986 ألفا و725، أما عدد الوفيات جراء الفيروس فوصل إلى 225 ألفا و857.
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