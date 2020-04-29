عقب تعهده بإرسال مستلزمات طبية لواشنطن .. ترامب يوجه الشكر للعاهل الأردني

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشكر للعاهل الأردني عبدالله الثاني، لوعده بإرسال مستلزمات طبية إلى الولايات المتحدة، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا.





ووفقًا لوكالة "بترا" الأردنية، بحث ترامب والملك عبد الله، خلال اتصال هاتفي، آخر المستجدات الإقليمية والدولية، بما فيها أزمة فيروس كورونا المستجد.





وأكد الملك عبد الله أهمية التضامن وتكثيف التعاون والتنسيق بين دول العالم أجمع لاحتواء الجائحة، والحفاظ على صحة الشعوب وسلامتها، والحد من التبعات الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الاضطرارية المتخذة في سبيل وقف انتشار الفيروس.





فيما قدم الرئيس الأمريكي شكره للعاهل الأردني، بعد أن وعد الأخير بإرسال مستلزمات طبية إلى الولايات المتحدة، وفقًا لما جاء في بيان للبيت الأبيض.



