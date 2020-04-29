شاهد | ضابط يبرّح صبيًا ضربًا في بريطانيا وفيديو يفضحه

في مشهد صادم تم تصوير ضابط شرطة بريطاني وهو يركل ويبرح صبيًا يبلغ من العمر 15 عامًا ضربا في الشارع مما أثار موجة كبيرة من الغضب ضد هذا السلوك المهين.





يظهر الضابط الذي لم يتم الكشف عن اسمه في مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة يتصارع مع المراهق الصغير بعدما قيده.





قام الشرطي بضرب الصبي على رأسه وركله في جسده، فيما وصفه أحد شهود العيان بأنه سلوك لا داعي له وفقًا لصحيفة مترو.





وقع الحادث في برمنجهام بعدما ألقي القبض على المراهق الصغير وإيقافه لتفتيشه بموجب قانون إساءة استخدام المخدرات، كما صرحت شرطة وست ميدلاندز أنها لم توقف الضابط لكنها أبعدته عن المهام المباشرة وبانتظار التحقيق.







