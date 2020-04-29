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منوعات

شاهد | ضابط يبرّح صبيًا ضربًا في بريطانيا وفيديو يفضحه

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:53 م
ضابط يضرب صبي
ضابط يضرب صبي
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عزة عاطف
في مشهد صادم تم تصوير ضابط شرطة بريطاني وهو يركل ويبرح صبيًا يبلغ من العمر 15 عامًا ضربا في الشارع مما أثار موجة كبيرة من الغضب ضد هذا السلوك المهين.

يظهر الضابط الذي لم يتم الكشف عن اسمه في مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة يتصارع مع المراهق الصغير بعدما قيده. 

قام الشرطي بضرب الصبي على رأسه وركله في جسده، فيما وصفه أحد شهود العيان بأنه سلوك لا داعي له وفقًا لصحيفة مترو.

وقع الحادث في برمنجهام بعدما ألقي القبض على المراهق الصغير وإيقافه لتفتيشه بموجب قانون إساءة استخدام المخدرات، كما صرحت شرطة وست ميدلاندز أنها لم توقف الضابط لكنها أبعدته عن المهام المباشرة وبانتظار التحقيق.


ووفقًا للشهود فإن المراهق "تصرف بشكل مريب"، ورفض التعاون بل وكذب على الشرطي، وقال متحدث باسم الشرطة: "تقوم إدارة المعايير المهنية للقوة بمراجعة الدوائر التلفزيونية المغلقة والفيديو للتحقيق في الواقعة".
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