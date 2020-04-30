في ظروف غامضة.. انتحار رجل أعمال هندي من الطابق الـ 14 في دبي.. تفاصيل

في ظروف غامضة، قام رجل أعمال هندي شهير، بإلقاء نفسه من شقة أحد أصدقائه في الدور الـ14 بمدينة دبي، وهو ما أثار ريبة الشرطة الإماراتية للتحقيق في ملابسات الحادث.





وقام رجل الأعمال الهندي المعروف «جوي أراكال»، البالغ 54 عامًا، بالانتحار من شرفة شقة أحد أصدقائه من دون أسباب واضحة حتى الآن.









وأكدت شرطة دبي عدم وجود أي شبهة جنائية في وفاته.









كان "أراكال" نموذجًا مثاليًا وإلهامًا لعدد كبير من الشباب بسبب جهوده الدؤوبة في تحقيق أحلامه، فقد بدأ حياته محاسبًا صغيرًا في دبي ثم أسس إمبراطورية صناعية تجارية ضخمة بمجهوده الذاتي.









وبعد التحقيقات، أكد العميد «عبدالله المعصم»، مدير مركز شرطة دبي، عدم أي وجود شبهة جنائية تثير الشكوك في مقتله.









وأوضحت التحقيقات أن إقدامه على الانتحار يرجع إلى مروره بأزمة مالية قرر على أثرها إنهاء حياته، وقامت عائلته بنقل جثمانه إلى مسقط رأسه في الهند لبدء مراسم تشييعه بمقاطعة كيرلا.



