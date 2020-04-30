تامر هجرس: محدش له دعوة بعلاقتي بربنا.. فيديو

قال الفنان تامر هجرس، تعليقا على تصريحاته المثيرة للجدل بشأن رسم الوشم «التاتو»، "لا أتعمد استفزاز أحد".









وأضاف تامر هجرس، في حواره مع إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، " علاقة الفرد بربه علاقة خاصة، ومحدش له دعوة بعلاقتي بربنا". علاقة









وتابع تامر هجرس "يمكن أنا مش واخد حقي في التمثيل ولكن واخد حقي في حاجات تانية"، مضيفا "بدايتي كانت كومبارس في فيلم أيس كريم في جليم مع الفنان عمرو دياب".









برنامج شيخ الحارة هو أكثر البرامج الحوارية إثارة للجدل، بسبب تطرقها لقضايا جريئة وساخنة.









يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.



