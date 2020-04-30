الحلقة السادسة من مسلسلات رمضان 2020.. أول ظهور حقيقي للشهيد المنسي.. رجل غريب في منزل ياسمين عبد العزيز

شهدت الحلقة السادسة من المسلسلات التي تشارك في دراما رمضان 2020، العديد من الأحداث المشوقة، نستعرض لكم أبرز الأحداث من خلال التقرير التالي:





1 مسلسل "الاختيار"









بدأت أحداث الحلقة السادسة، يقوم الإرهابي هشام عشماوي (أحمد العوضي) بإبلاغ جماعته الإرهابية بضرورة استهداف وزير الداخلية محمد إبراهيم، للرد على عزل محمد مرسي، وتوصيل رسالة أنهم قادرون على استهداف القادة، للضغط من أجل عودة رئيسهم إلى سدة الحكم، فيبلغه قائد الجماعة (ضياء عبد الخالق) أنه لم يبايعهم حتى يقفوا معه ويعاونوه في هذه العملية.













يقوم هشام عشماوي، بمبايعة التكفيريين على السمع والطاعة، ويبلغهم أنه قادر على تتبع خط سير وزير الداخلية لأنه يسكن على مقربة منه، وبالفعل يبدأ في مراقبة موكبه باستمرار، ويجهز ملفا بخطة تحركه، وموعد خروجه، ويضع خطة استهدافه، ومكان وضع السيارة المفخخة، فيخبره قائد الجماعة أن هذه العملية تستلزم انتحاريًا، ويخبرونه بأنهم جهزوا هذا الشخص، ويكلفونه بتصوير العملية من على بعد.













2 مسلسل "ونحب تاني ليه"





شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "ونحب تاني ليه" للفنانة ياسمين عبد العزيز، العديد من الأحداث المشوقة.









تطورت علاقة ياسمين عبد العزيز، والفنان كريم فهمي، حيث طلب منها ان يقابلها للحديث في العديد من الأمور، من خلال مكالمة هاتفية معها.









وأثناء المكالمة الهاتفية إكتشتف ياسمين عبد العزيز، وجود رجل غريب في منزلها، ومن المتوقع أن تكشف الحلقات المقبلة عن هوية هذا الرجل الذي تسلل داخل المنزل.





وتبين تورط الفنان ايهاب فهمي، في خسارة كريم فهمي، مبالغ طائلة، وإتفاقه مع إثنين لبنانيين للتلاعب بكريم والنصب عليه.









3 مسلسل "خيانة عهد"





شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، العديد من الأحداث المشوقة، أثناء عرضه ضمن أعمال الموسم الرمضاني 2020.









وإكتشف إبن عبير صبري خيانتها حيث إستمع لها وهي تحدث رجلا آخر في الهاتف، كما إكتشف خيانة والده أيضًا.









بينما قامت الفنانة هنادي مهنى، بملاعبة الفنانة جومانا مراد، من خلال إرسال فيديو خليع لها على الواتساب كانت قد ارسلته إلى خالد انور قبل دخوله المصحة.





4 مسلسل "اللعبة"





بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل اللعبة المعروض على قناة ام بي سي مصر، بفوز "وسيم" الذي يجسده شيكو في التحدي امام "مازو" الذي يجسده هشام ماجد وهو خيانة زوجاتهم.













وحصل وسيم على مبلغ 250 ألف جنيه بعد فوزه، وقام الشخص المجهول الذي يلاحقهما خلال احداث المسلسل بارسال تحد جديد لهما وهو ان يتسم كل شخص منهما بالشخص المثالي وقيمته 300 الف جنيه.













5 مسلسل " ب 100 وش"





بدأت الحلقة السادسة من مسلسل بـ100 وش المعروض على قناة الحياة، بقبول عمر الذي يجسده أسر ياسين العمل مع سكر التي تجسدها نيللي كريم،وبدأوا على الفور التحضير لأول عملية سرقة.





وضم عمر شقيقتة التى تجسدها الفنانة علا رشدي إلى الفريق الخاص بالسرقة، ولتكون المسئولةعن تغيير أشكالهم، قبل أن يذهبول من أجل الاحتيال على أحد البنوك لسرقة أموال أحد الأشخاص.





بينما قامت الفنانة هنادي مهنى، بملاعبة الفنانة جومانا مراد، من خلال إرسال فيديو خليع لها على الواتساب كانت قد ارسلته إلى خالد انور قبل دخوله المصحة.





6 مسلسل "النهاية"





شهد مسلسل النهاية الحلقة 6 تطورًا جديدًا فى الاحداث حيث يواجه الروبوت زين ناهد السباعى بحقيقة زواجه من صباح "سهر الصايغ" وتبدأ فى توبيخه ولومه ظنا منها أنه زوجها زين الحقيقى.





بينما صباح "سهر الصايغ" تلجأ إلى الريس عزيز "عمرو عبد الجليل" من أجل أن يعيد الروبوت بعد أن تركها وتم القبض عليه وذهب إلى منزل زين مع زوجته ناهد السباعي.



