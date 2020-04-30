AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

Trolls يحقق 100 مليون دولار

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:08 ص
فيلم Trolls
فيلم Trolls
Advertisements
أحمد إبراهيم
حقق الجزء الثانى من فيلم Trolls إيرادات بلغت 100 مليون دولار، وذلك بعد طرحه على منصات البث المختلفة حول العالم فى بداية من  10أبريل الجارى. 

الفيلم من إنتاج DreamWorks Animation، وطرح تحت اسم Trolls World Tour، وذلك بعد إغلاق دور العرض المختلفة حول العالم، بسبب انتشار فيروس كورونا.

فيلم Trolls World Tour، من بطولة أصوات جاستن تمبرليك، جيمس كوردين، أوزي أوزبورن، راشيل بلوم، أندرسون باك، جورج كلينتون، ماري جي بليج، كيلي كلاركسون، رون فانشيس، جوين ستيفاني، اينو جاو، كارولين هييلت، كونال نيار، جيمي دورنان، جيه بالفين.

فيلم الأنيميشن الجديد Trolls World Tour، يدور حول اكتشاف شخصيات تدعى،  Poppy و  Branch، أنه يوجد 6 قبائل Troll مختلفة، ولكنها منتشرة على ستة أقاليم مختلفة مخصصة، لستة أنواع مختلفة من الموسيقى: Funk و Country و Techno و Classical و Pop و Rock، وبالتالي فأن عالمهم على وشك أن يصبح أكبر وأعلى بكثير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محظوظون جدا لوجودك .. ديفيد بيكهام يهنئ الملكة إليزابيث بعيد ميلادها

ترشيحاتنا

تامر هجرس: مراتي مزة ولازم أفرجها للناس.. فيديو

مرتضى منصور:عودة الدوري يعني عدم حصول الأهلي والزمالك على حقوق رعاية الموسم الجديد.. فيديو

أحدث ظهور لـ أحمد العوضي برفقة ياسمين عبد العزيز.. شاهد

شاعر غنائي يعلن الاعتزال بسبب أنغام وأحمد إبراهيم.. تفاصيل

منتخب الصالات يبدأ الاستعداد لبطولة العالم بـ الفيديو كونفرانس

6 كوارث صحية على مائدة السحور .. وطبق سلطة يرفع مناعتك.. "فيديو"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ملفت.. سوسن بدر تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها

بجمبسوت لامع.. أروى تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

حياتها فيلم رعب.. إعلامية كويتية تنشر صورة لـ رامز جلال مع زوجته