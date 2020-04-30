Trolls يحقق 100 مليون دولار

حقق الجزء الثانى من فيلم Trolls إيرادات بلغت 100 مليون دولار، وذلك بعد طرحه على منصات البث المختلفة حول العالم فى بداية من 10أبريل الجارى.
الفيلم من إنتاج DreamWorks Animation، وطرح تحت اسم Trolls World Tour، وذلك بعد إغلاق دور العرض المختلفة حول العالم، بسبب انتشار فيروس كورونا.
فيلم Trolls World Tour، من بطولة أصوات جاستن تمبرليك، جيمس كوردين، أوزي أوزبورن، راشيل بلوم، أندرسون باك، جورج كلينتون، ماري جي بليج، كيلي كلاركسون، رون فانشيس، جوين ستيفاني، اينو جاو، كارولين هييلت، كونال نيار، جيمي دورنان، جيه بالفين.
فيلم الأنيميشن الجديد Trolls World Tour، يدور حول اكتشاف شخصيات تدعى، Poppy و Branch، أنه يوجد 6 قبائل Troll مختلفة، ولكنها منتشرة على ستة أقاليم مختلفة مخصصة، لستة أنواع مختلفة من الموسيقى: Funk و Country و Techno و Classical و Pop و Rock، وبالتالي فأن عالمهم على وشك أن يصبح أكبر وأعلى بكثير.