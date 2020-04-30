Trolls يحقق 100 مليون دولار

حقق الجزء الثانى من فيلم Trolls إيرادات بلغت 100 مليون دولار، وذلك بعد طرحه على منصات البث المختلفة حول العالم فى بداية من 10أبريل الجارى.





الفيلم من إنتاج DreamWorks Animation، وطرح تحت اسم Trolls World Tour، وذلك بعد إغلاق دور العرض المختلفة حول العالم، بسبب انتشار فيروس كورونا.



