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مرأة

غازات البطن فى رمضان 3 حيل تخلصك منها فورا.. فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:30 ص
عسر الهضم
عسر الهضم
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لمياء الياسين

يعانى الكثيرون فى رمضان من أعراض عسر الهضم المزعجة فى رمضان، ويمكن تجنب عسر الهضم بتناول الإفطار باعتدال وتجنب الأكلات الدسمة وتناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا، إليك أيضا 3 مشروبات لها مفعول السحر فى محاربة الانتفاخات والغازات فى البطن يقدمها موقع "برايت سايد".


مشروب القرفة والتفاح
المكونات

    ملعقة من مسحوق القرفة
    تفاحة كبيرة حمراء
    لترين من الماء الساخن

طريقة التحضير
ضعي الماء الساخن في وعاء وأضيفي إليه ملعقة مسحوق القرفة، وحين يصبح المزيج جاهزا أضيفي التفاحة المقطعة إلى قطع انتظري بضع ساعات لكي تندمج المكونات معًا.


مشروب بذور الكمون والجنزبيل
مكونات المشروب:

ملعقة من بذور الكمون
ملعقة من مسحوق القرفة
ملعقة من الروزمارى
ملعقة من الجنزبيل

طريقة تطبيق المشروب:
فى وعاء على النار توضع جميع المكونات ويتم غليها لدقائق ثم توضع جانبا حتى يهدأ المشروب ويتم تناوله مرتين في اليوم ويفضل تناول المشروب بجانب حمية صحية ومتوازنة.


 مشروب الليمون والجنزبيل
المقادير لتحضير المشروب:

شريحتان ليمون بالقشر
كوب ماء مغلي
نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
ربع ملعقة قرفة
ملعقة صغيرة كمون مطحون

طريقة التحضير للمشروب:
توضع المكونات في كوب ثم يضاف الماء المغلي ويترك الكوب لمدة 10 دقائق وبعدها يكون جاهزا للشرب، ويتم تناول مشروب حارق الدهون 3 مرات في اليوم قبل الوجبات بمدة 20 دقيقة.

فى الرابط التالى إليك أبرز أسباب عسر الهضم الأخرى وكيفية التخلص منه فى غمضة عين ومكون على مائدتك يوميا فى رمضان سبب إصابتك بالتخمة.
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