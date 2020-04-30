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فن

بينيلوبي كروز: الخمور لا تستهويني ولا أريد التمثيل أمام زوجي

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:30 ص
بينلوبي كروز
بينلوبي كروز
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شروق ابراهيم
قالت النجمة العالمية بينيلوبي كروز، إنها لم يكن لديها الرغبة طيلة حياتها في تناول المشروبات الكحوليات أو تجربة المخدرات، مؤكدة أنها من الأمور التي لا تستهويها. 


وأضافت النجمة الإسبانية في حوار لمجلة Red Magazine أنها تسهر مرة كل عامين مصرحة :" عندما التقي بأصدقائي في حفل الاوسكار من النجوم ونجمات يسخرون مني ويقولون .. انتي هنا والساعة تدق الثانية صباحا؟". 


وأكدت بينيلوبي كروز، أن ما يجعلها تشعر بأنها جيدة وجميلة هو اتباعها نظاما غذائيا صحيا ونظيفا، وليس المكياج وتصفيف الشعر. 


وأوضحت بينيلوبي كروز، أنها لا تريد خوض تجربة التمثيل مجددا مع زوجها النجم الشهير خافيير باردم بعد أن قدما معا سلسلة من الأفلام الناجحة في السينما الإسبانية والعالمية.

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