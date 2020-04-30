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فن

حياتي مش تمام لـ رامي صبري تحقق 9 ملايين مشاهدة

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:35 ص
رامي صبري
رامي صبري
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آيه عاطف
حققت أغنية "حياتي مش تمام" لـ الفنان رامي صبري نجاحا كبيرا جدًا.

تخطت الأغنية حاجز الـ 9 ملايين مشاهدة بعد شهرين من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "بروح كتير أماكن واشوف ناس كتيرة .. ومبجيبش سيرة عنك ف الكلام .. قاطعت خلاص معارفك، وكل اللي عارفك.. ومبقاش فيه بينا سلام أو كلام".

ده أنا خاصمت الشوارع اللي مشينا فيها.. عشان يهدى بالي وارتاح من الالام.. مبسمعش الأغاني ولا بيشغلوني.. المشاعر دي تاني ولا عندي اهتمام".

"حياتي مش تمام" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي، وتريات: تامر غنيم، ومهندس صوت: محمد عدس - محمد اسماعيل - سادو، وتم التسجيل بإستوديوهات صوت الحب، وإنتاج أر ميوزك بروداكشن 2020.

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