انخفاض ملحوظ في عدد الوفيات.. إسبانيا تعلن أحدث إحصائية لضحايا كورونا

أعلنت إسبانيا اليوم، الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 213 ألفا و435 مصابا منذ تفشي الفيروس في البلاد.





وقالت السلطات الصحية في البلاد إن الحصيلة اليومية لوفيات كورونا انخفضت لأقل من 300 حالة، وقد وصل إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 24 ألفا و543 وفاة.





ووفقا لوكالة الإحصاءات الإسبانية، فقد انكمش اقتصاد ​إسبانيا​ بأكثر من 5% في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، بسبب وباء "كورونا" وتدابير الإغلاق التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار الفيروس وتأثيره على الاقتصاد.





ووفقًا للتقدير الأولي الصادر عن الوكالة الإسبانية، انكمش ​الناتج المحلي​ الإجمالي لرابع أكبر اقتصادات ​منطقة اليورو​ بنسبة 5.2% خلال الربع الأول، بعد نموه 0.4% في الربع الأخير من العام الماضي، وبأعلى من التوقعات التي أشارت إلى تراجعه 4.4% فقط.





وتعد وتيرة التراجع في الناتج المحلي الإجمالي أعلى من المسجلة في الربع الأول من عام 2009، عندما انكمش الاقتصاد 2.6% بسبب ​الأزمة المالية​.