لمرضي السكري فى رمضان.. نوع مهمل من البذور لضبط السكر فى الدم

هناك مضاعفات صحية تزيد حالة مريض السكر سوءا إذا لم ينتبه لصحته ونوعية الطعام التى يتناولها وجرعة الدواء

ووفقا لما جاء في موقع "health xchange" يجب على مرضى السكر الالتزام بتناول الأنسولين قبل تناول الطعام

وقال الدكتور سعيد متولى استشارى التغذية العلاجية، أن هناك العديد من النباتات والمشروبات التى تساعد في ضبط نسبة السكر في الدم في رمضان ولكن أفضلها الحلبة.



