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مرأة

لمرضي السكري فى رمضان.. نوع مهمل من البذور لضبط السكر فى الدم

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:02 م
مرض السكر
مرض السكر
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لمياء الياسين

هناك مضاعفات صحية تزيد حالة مريض السكر سوءا إذا لم ينتبه لصحته ونوعية الطعام التى يتناولها وجرعة الدواء للحفاظ على إستقرار مرضى السكري، لكي يصوموا بشكل آمن.

ووفقا لما جاء في موقع "health xchange" يجب على مرضى السكر الالتزام بتناول الأنسولين قبل تناول الطعام وعلى الطبيب المعالج إجراء تعديلات على أدوية السكري خلال شهر رمضان وعدم تخطي وجبة السحور ومراقبة مستويات السكر باستمرار عبر قياس نسبة السكر في الدم.

وفى حالة الشعور بالدوخة خلال فترة الصيام إنهاء الصيام على الفور.

على الجانب الأخر هناك مشروبات عديدة يجب على مرضى السكر تناولها لضبط السكر فى رمضان وإحداث نوع من التوازن مثل شاي البابونج وماء جوز الهند فهو غنى بالكثير من المعادن والفيتامينات مثل فيتامين "س" الذى يساعد على استقرار نسبة السكر في الدم.

وقال الدكتور سعيد متولى استشارى التغذية العلاجية، أن هناك العديد من النباتات والمشروبات التى تساعد في ضبط نسبة السكر في الدم في رمضان ولكن أفضلها الحلبة.

وأضاف "سعيد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الحلبة من أقوى النباتات القادرة على تحسين حالة مرضى السكري فى صيام رمضان ويحميهم من جميع المضاعفات حيث يحسن إفراز الأنسولين الطبيعي لمرضى السكرى النوع الأول والثاني.
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