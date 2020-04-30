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محافظات

بدء تشغيل أول جهاز مسح كورونا بتكلفة 40 مليون جنيه بالمحلة

الخميس 30/أبريل/2020 - 01:52 م
مستشفى الكبد بالغربية
مستشفى الكبد بالغربية
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أحمد على

أعلنت إدارة مستشفى الكبد التعليمي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في بيان لها عن، تجهيز وحدة معمل خاص بمسحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" .

وأضاف البيان، انه تم إمداد المستشفى بأول جهاز بالمسح الخاص بالفيروس على مستوى محافظة الغربية بتكلفة 40 مليون جنيه .


كما أوضح أن تشغيله يبدأ من اليوم الخميس 30 أبريل 2020 العمل باستلام وتحليل العينات وتطبيق كل سبل الحماية والوقاية.


جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية فى تعليماته إلي الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لإحجام تفشي عدوى "الكورونا " .

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