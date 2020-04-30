وزير التعليم لـ صدى البلد: إجازة عيد العمال لن تؤجل امتحان أولى ثانوي المقرر عقده السبت





حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : الجدول سيسير كما هو بدون أي تغييرات ، وكل امتحان سيتم في موعده.





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ويتمثل جدول الصف الأول الثانوي

الأربعاء 29 أبريل: اللغة العربية السبت 2 مايو: اللغة الأجنبية الأولى الاثنين 4 مايو: الأحياء الأربعاء 6 مايو: الجغرافيا السبت 9 مايو: اللغة الأجنبية الثانية الإثنين 11 مايو: الرياضيات الأربعاء 13 مايو: الفلسفة والمنطق السبت 16 مايو: الفيزياء الإثنين 18 مايو : التاريخ الأربعاء 20 مايو: الكيمياء

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عيد العمال ، وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم، قرارًا بأن يكون يوم السبت المقبل، الموافق 2 مايو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك في الوزارات،والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بمناسبة وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2020.

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لن يتم اجراء أي تأجيلات أو تعديلات في جدول امتحانات الصف الاول الثانوي بسبب اجازة عيد العمال المقررة يوم السبت القادم.