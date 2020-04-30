وزير التعليم لـ صدى البلد: إجازة عيد العمال لن تؤجل امتحان أولى ثانوي المقرر عقده السبت

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لن يتم اجراء أي تأجيلات أو تعديلات في جدول امتحانات الصف الاول الثانوي بسبب اجازة عيد العمال المقررة يوم السبت القادم.
حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : الجدول سيسير كما هو بدون أي تغييرات ، وكل امتحان سيتم في موعده.
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وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارًا بأن يكون يوم السبت المقبل، الموافق 2 مايو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك في الوزارات،والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بمناسبة عيد العمال ، وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2020.