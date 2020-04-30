الزراعة: مصر الأولى عالميا في تصدير البرتقال

أ كد الدكتور احمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أن البرتقال المصري يغزو كل أسواق العالم وان مصر حاليا تحتل المرتبة الأولى عالميا في تصدير البرتقال متقدمة على أسبانيا والتي كانت تحتل الصدارة في الأعوام الماضية .









وأضاف ان البرتقال المصري حاليا يغزو الأسواق الاسبانية نفسها حيث استقبلت هذا العام حوالي ثلاثة آلاف طن برتقال من مصر.





وأشار العطار إلي ان إجمالي صادرات مصر من البرتقال حوالى 1,3 مليون طن منذ بداية العام الحالي وان هناك طلبات متزايدة من كل دول العالم على المنتجات الزراعية المصرية نظرا لجودتها العالية وتوافر كافة الاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة .







